Стартираха Годишните награди за отговорен бизнес 2025

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 11 December 2025 15:33 >
Стартираха Годишните награди за отговорен бизнес 2025
Престижните Годишни награди за отговорен бизнес  – първият и най-утвърден конкурс за компании и подкрепата им за обществени каузи, са вече отворени за кандидатстване, съобщават от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).
 
23-тото издание на авторитетното състезание за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие с мото „Дай добър пример“ ще отличи успешни корпоративни инициативи в полза на служителите, обществото и природата, осъществени през 2025 г.  Целта на БФБЛ като организатор на конкурса е да популяризира вдъхновяващи проекти със значимо въздействие и да насърчи добрите практики на инвестиции на бизнеса в обществени каузи.

Годишните награди за отговорен бизнес предоставят чудесна възможност за компаниите да споделят своя опит и резултати и така да получат заслужено признание за своите устойчиви инициативи от обективното и независимо жури, да се наредят сред лидерите в отговорното поведение и да мотивират и други свои колеги да последват техния добър пример.

Организаторите насърчават всички фирми, независимо от големина, сфера на дейност и дали са членове на БФБЛ или не, да кандидатстват със своите ефективни отговорни кампании. Номинации могат да се правят и от техните партньори от гражданските организации и комуникационни агенции. 

Шестте категории на конкурса са: „Инвеститор в обществото“, „Инвеститор в знанието“, „Инвеститор в околната среда“, „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд“, „Многообразие на работното място“ и „Маркетинг, свързан с кауза“.

За специалната награда „Най-добра социална политика на МСП“ се състезават всички малки и средни предприятия, подали кандидатура независимо от категорията. Един от всички номинирани проекти ще получи специалната награда Еngage за ангажираност и участие на служителите в корпоративна инициатива с ефект върху обществото. 

Обективно и независимо жури от уважавани професионалисти от бизнеса, правителствения и публичния сектор, академичните среди и медиите оценява кандидатурите. БФБЛ ще обяви победителите на официална церемония през март 2026 г., а всички номинирани проекти ще бъдат публикувани след това в онлайн платформата на Годишните награди за отговорен бизнес.

Кандидатстването е чрез попълване на онлайн формуляр на сайта на БФБЛ, а срокът е 15 януари 2026 г.
Свързани публикации:
БФБЛ обяви победителите в Годишни награди за отговорен бизнес 2024100 корпоративни инициативи с принос към обществото участват в Годишни награди за отговорен бизнес 202414 компании се присъединиха към Българския форум на бизнес лидеритеЗа годишните награди за отговорен бизнес 2024 се приемат кандидати до 31 януариГодишните награди за отговорен бизнес 2024 са отворени за кандидатстване
БФБЛотговорен бизнес
Мнения
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Най - четени
Yettel TV посреща празниците със специално предложение за нови абонатиНад половината българи смятат, че у нас не се приемат справедливи закониЕК предлага да се отпусне допълнително финансиране за подобряване на мрежата за пренос на ток в ЕСБизнес, власт и експерти обсъдиха всички аспекти на сигурността на Powers Summit 2025Христо Чаков: Успехът не идва от един голям ход, а от стотици малки правилни решения
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ