Стартираха Годишните награди за отговорен бизнес 2025

Престижните Годишни награди за отговорен бизнес – първият и най-утвърден конкурс за компании и подкрепата им за обществени каузи, са вече отворени за кандидатстване, съобщават от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).



23-тото издание на авторитетното състезание за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие с мото „Дай добър пример“ ще отличи успешни корпоративни инициативи в полза на служителите, обществото и природата, осъществени през 2025 г. Целта на БФБЛ като организатор на конкурса е да популяризира вдъхновяващи проекти със значимо въздействие и да насърчи добрите практики на инвестиции на бизнеса в обществени каузи.



Годишните награди за отговорен бизнес предоставят чудесна възможност за компаниите да споделят своя опит и резултати и така да получат заслужено признание за своите устойчиви инициативи от обективното и независимо жури, да се наредят сред лидерите в отговорното поведение и да мотивират и други свои колеги да последват техния добър пример.



Организаторите насърчават всички фирми, независимо от големина, сфера на дейност и дали са членове на БФБЛ или не, да кандидатстват със своите ефективни отговорни кампании. Номинации могат да се правят и от техните партньори от гражданските организации и комуникационни агенции.



Шестте категории на конкурса са: „Инвеститор в обществото“, „Инвеститор в знанието“, „Инвеститор в околната среда“, „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд“, „Многообразие на работното място“ и „Маркетинг, свързан с кауза“.



За специалната награда „Най-добра социална политика на МСП“ се състезават всички малки и средни предприятия, подали кандидатура независимо от категорията. Един от всички номинирани проекти ще получи специалната награда Еngage за ангажираност и участие на служителите в корпоративна инициатива с ефект върху обществото.



Обективно и независимо жури от уважавани професионалисти от бизнеса, правителствения и публичния сектор, академичните среди и медиите оценява кандидатурите. БФБЛ ще обяви победителите на официална церемония през март 2026 г., а всички номинирани проекти ще бъдат публикувани след това в онлайн платформата на Годишните награди за отговорен бизнес.



Кандидатстването е чрез попълване на онлайн формуляр на сайта на БФБЛ, а срокът е 15 януари 2026 г.

