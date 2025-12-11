Правителството подаде оставка преди гласуването на вота на недоверие

Източник: Министерски съвет

Правителството на Росен Желязков подава оставка. Това заяви премиерът преди гласуването на вота на недоверие, цитиран от БНР. "Властта произтича от суверена. Чуваме гласа на гражданите. Техните искания са оставка на правителството, това е настоящия момент. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена", каза Желязков.



"Кабинетът дойде като функция на сложна коалиция, на партии, обединени около това България да е част от европейските държави, за които еволюцията е доказала, че може да изгради ЕС. Обещахме макроикономическа стабилност и я постигнахме, обещахме и постигнахме небивал ръст в приходите в бюджета. Предложихме бюджет на социалната защита и придобивките, които гражданите трябва да имат и да запазят през 2026 г. Всичко това сякаш не можа да бъде докрай обяснено, каза Желязков. Това не е упрек към протестиращите, протестът беше срещу арогантност, самонадеяност, добави той. Това е протест за ценности, за поведение, отношение. Оттук напред предстои голямо предизвикателство, за съжаление това няма да позволи правителството да преведе страната спокойно", коментира премиерът Росен Желязков.





Дебатите по вота на недоверие се проведоха в сряда през деня – часове преди поредните многохилядни протести срещу правителството, които снощи изпълниха не само центъра на София, но и площадите в редица градове на страната. Присъстващите на демонстрациите бяха повече от тези миналата седмица, а в столицата се събраха над 150 000 протестиращи.



Вотът на недоверие беше внесен миналата седмица. Той беше иницииран от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от МЕЧ и "Величие".

