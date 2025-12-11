Рекордно силна за строителството година

Индустрията отбелязва рекордно силна за строителството година. Предварителните данни за 2025 г. показват, че общият обем на стартираните сгради имат 8 612 260 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), като се отчита увеличение от 7,5 на сто, спрямо миналата година, съобщиха от Националния регистър за ново строителство и реконструкции. Това е втория най-висок обем за последните 22 години, като единствено през 2007 г. са започнати повече площи. Лидер по области е София-столица с най-много стартирали кв. м. През настоящата 2025 г. по предварителни данни са стартирани нови 3 334 391 кв. м, което е ръст от 11,42 на сто на разгъната застроена площ



Както всяка година, основния тип сгради, които се изграждат, са с жилищно предназначение, посочват от организацията. Отчита се ръст от 2,39 на сто на жилищни площи, преминали в етап строеж, като достигат 5 960 742 кв. м РЗП. Ако се сравни 2025 г., има с 38,63 на сто повече новостартиращи жилища от най-активната строителна година - 2007.



Данните са представени на Форум Реал и церемонията по връчването на годишните Награди за Строителство М2, състояли се на 9-ти декември. Работната среща отбеляза и двадесет и втория рожден ден на Националния регистър за ново строителство и реконструкции.



Събитието беше съпътствано от дискусия, в която участваха Александър Софрониев управител от "Лайвуоч", инж. Иво Трингов управител на "Иконсулт 63", консултант на "Кордеел България", Мирослав Тошкин, управляващ съдружник в MD Capital, Цанко Миланов управител "Винербергер" ЕООД, "Земелрок" ЕООД и "Пайплайф България" ЕООД и инж. Аспарух Делев, управител на "Делар" ЕООД. Те обсъдиха инвестиционните перспективи през призмата на мащабното строителство, което се реализира в страната. На дискусията бе подчертано, че се очаква продължаване на положителните ръстове, макар и не с тези темпове, посочват от организацията. Предстоящите промени, свързани с еврозоната, означават едновременно нови възможности и нови предизвикателства, като общият ефект се очертава да бъде ясно позитивен. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че държавните и общински структури изостават значително от съвременния модел на управление, като забавят значително инвестиционния процес - не само в строителния сектор, а и в целия спектър на стопанския живот. Нуждаят се от тежка реформа и цялостна дигатилизация, посочват от Националния регистър за ново строителство и реконструкции .



По време на събитието бяха обявени годишните Награди за Строителство M2 , които се провеждат за дванадесета поредна година и отличават най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти на база завършени кв. м разгъната застроена площ.



Класацията се прави на база реални числа за квадратни метри разгъната застроена площ, в които е инвестирано, били са проектирани, построени и завършени с акт 16, изтъкват организаторите на наградите и допълват, че без субективизъм при определянето на победителите в отделните категории и по региони в страната, тя показва реалните усилия и успехи на инвеститорите, проектантите и строителите в България.



Инвеститор на годината стана е "Ес Джи Инвест - 1" АД общо 171 905 кв. м РЗП с мащабния комплекс "Резиденшъл Парк Пловдив - етап 1".



Проектант на годината 2025 е "Ер Те Консулт" ЕООД с ръководител арх. Радко Тодоров и общо 269 654 кв. м с множество завършени сгради, сред които са "Резиденшъл Парк Пловдив", "Пловдив Сити Парк 3", завод на "Смарт Пауър Грид", Логистичния център на "Бултекс 99", Сградата на "Чиполино" и още много други.



Строител на годината е "Главболгарстрой" АД с 281 809 кв.м и осем реализирани комплекса, сред които са комплекс "Смарт Тауър", "Резиденшъл Парк Пловдив", "Изток Плаза Хотел", Заводът за производство на рециклирани строителни материали и други.



Отличието за Консултант на годината отиде при "ММВ Инженеринг" ЕООД с 384 562 кв.м и общо 32 завършени проекта, сред които са "Практис Мега хипермаркет", комплекс "Кошер - етап 2", "Нове Хоумс жилищен комплекс", комплекс "Ирис Парк", жилищен комплекс "Фохар", базата на "Каммартон" и много други.



Победител за инвеститор и строител в категория "Ваканционни комплекси" стана "Динесо" ЕООД. За победител за проектант в категорията беше отличен арх. Събин Попов от "Сайд Про", а победител за консултант е "Диалекс".



В категория Специализирани и публични сгради за 2025 г. бяха отличени инвеститорите от "Кампус Лозен Парк" ЕООД със завършеният учебен комплекс в "Резиденшъл Парк Лозен". Отличени за проектант -арх. Деница Друмева от ИПА ЕООД. Победител в категория строител на специализирани сгради е "Линднер България" ЕООД, за консултант - "Строителни Консултанти" ЕООД .



Беше връчено и специално почетно отличие на Столична Община - район Витоша за приноса в реализацията на обществено значими проекти в образователната инфраструктура



Големият победител в категорията Инвеститор на атракционни и спортни сгради стана "СамЕлион" АД с 14 939 кв. м разгъната застроена площ за новата спортна зала и спортните зони, част от спортно-възстановителен и курортен комплекс "СамЕлион" в Самоков. Със същата сграда за проектанти в категорията бяха отличени "Ес Архитекчъръл Тийм" и "Ел 6 Студио". Победител в категория строител стана "Маркан" ЕООД, а за консултант - "Попов Контрол", заради работата си по същия проект.



Наградата за победител за Инвеститор на промишлени и складови сгради отиде при "Бултекс 99" с реализацията на Логистичния център на компанията в с.Радиново. Най-активен проектант в категория Индустриални сгради за 2025 г. стана "Ер Те Консулт" ЕООД с 63 589 кв.м и проектирани 4 комплекса. Победител в категория строител е "ГБС-Пловдив" АД. За консултант приза спечели "ММВ Инженеринг" ЕООД.



А отличията за Най-активен инвеститор на офис сгради беше взето от "Пропърти Контрол" ЕООД със Грийн Билдинг бизнес център. За проектант на офиси печели архитект Росен Недялков със същата сграда. Победител в категория Строител е "Асти" ЕООД, а консултант в категория Офис сгради отново печели "Билд Експерт Контрол" ООД.



Големите аплодисменти за победител в категорията Търговски сгради получиха инвеститорите от "Технополис България" ЕАД с 22 679 кв. м със завършения комплекс "Холидей Парк Красно село" в София. Проектантите в категорията са екипът на "Артек Дизайн" ЕООД, строителна компания с най-много реализирани търговски площи - "Монтаж Строителни Конструкции" АД и за консултант - "С Консулт" ЕООД.



В категорията на Хотелските сгради за най-голям реализиран хотелски комплекс - "СамЕлион", част от спортно-възстановителния и курортен комплекс в Самоков, донесе отличието на инвеститора "СамЕлион" АД, архитектите на комплекса арх. Любомир Станиславов и арх. Ивайло Захариев, за строителя - "Маркан" ЕООД и консултанта "Попов Контрол" ООД.



В изключително оспорваната категория за Жилищни сгради победител за инвеститор стана "Ес Джи Инвест - 1" АД, за проектант с най-много жилищни площи беше отличен "Ер Те Консулт" ЕООД. Победител за строител на жилища е наградена компания "Главболгарстрой" АД, а за консултант/надзор - "ММВ Инженеринг" ЕООД.

