Над 22 000 ученици преминаха онлайн обучения за безопасно поведение в интернет

Над 22 000 ученици от цялата страна са повишили своята информираност и умения за безопасно поведение онлайн. Това е резултат от инициативата „Безопасен интернет“, реализирана съвместно от „Клет България“, Yettel и Националния център за безопасен интернет. Кампанията подготвя младите хора за рисковете в дигиталната среда чрез специално разработени видеоуроци, които им помагат да разпознават заплахи, да реагират адекватно и да използват онлайн пространството отговорно.



„Дигиталният свят дава на децата огромни възможности, но и ги изправя пред сериозни предизвикателства. Нашата роля е да бъдем до учителите и да ги подкрепяме с надеждни образователни решения, които им помагат уверено да преподават темата за дигиталната безопасност. Така изграждаме поколение отговорни, информирани и уверени млади хора, които знаят как да се ориентират и да действат разумно онлайн“ – сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.



В рамките на третото поредно издание в обученията се включиха над 500 учители от цяла България, които получиха достъп до готови уроци, практически насоки и инструменти за работа с ученици от 1. до 10. клас. Материалите обхващат ключови теми като кибертормоз, безопасна комуникация с непознати, разпознаване на вредно съдържание и защита на личните данни в интернет. Всички уроци са достъпни в дигиталната образователна среда на издателството iZZI.



Инициативата „Безопасен интернет“ е част от дългосрочната програма на Yettel за развитие на дигиталните умения и се реализира с експертната подкрепа на Националния център за безопасен интернет. От старта си през 2023 г. кампанията последователно разширява своя обхват от начален, през прогимназиален, до първи гимназиален етап и всяка година отчита устойчиво нарастващ интерес сред учители и ученици. Това ясно показва колко необходима и навременна е темата за дигиталната безопасност в съвременното образование.



С провеждането на инициативата „Клет България“ затвърждава своята роля на активен партньор на училищата както в учебния процес, така и в изграждането на дигитална култура сред младите хора. Кампанията е още една стъпка в дългосрочния ангажимент на издателството към развитието на съвременно, отговорно и устойчиво образование.



За издателство Клет България:



Издателство Клет България е водещо образователно издателство у нас, част от голямата европейска издателска група Klett. Учебниците и учебните помагала с марките Анубис, Булвест 2000, Изкуства и Klett, осигурявани от издателството, са символ на качество за няколко поколения български учители.



Клет България доставя на българския пазар и учебни системи и помагала за чуждоезиково обучение на Klett, университетските издателства Cambridge University Press и Oxford University Press, големите европейски издателства Delta, Difusión, Éditions Maison des Langues, Casa delle Lingue и ELi Publishing, както и речници и самоучители с марките PONS и Langenscheidt.



Клет България е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Българско-британската бизнес асоциация, Германско-българската индустриално-търговска камара и на Асоциация „Българска книга“.



