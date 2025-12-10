Над 22 000 ученици преминаха онлайн обучения за безопасно поведение в интернет

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 10 December 2025 11:59 >
Над 22 000 ученици преминаха онлайн обучения за безопасно поведение в интернет
Над 22 000 ученици от цялата страна са повишили своята информираност и умения за безопасно поведение онлайн. Това е резултат от инициативата „Безопасен интернет“, реализирана съвместно от „Клет България“, Yettel и Националния център за безопасен интернет. Кампанията подготвя младите хора за рисковете в дигиталната среда чрез специално разработени видеоуроци, които им помагат да разпознават заплахи, да реагират адекватно и да използват онлайн пространството отговорно.

„Дигиталният свят дава на децата огромни възможности, но и ги изправя пред сериозни предизвикателства. Нашата роля е да бъдем до учителите и да ги подкрепяме с надеждни образователни решения, които им помагат уверено да преподават темата за дигиталната безопасност. Така изграждаме поколение отговорни, информирани и уверени млади хора, които знаят как да се ориентират и да действат разумно онлайн“ –  сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“. 

В рамките на третото поредно издание в обученията се включиха над 500 учители от цяла България, които получиха достъп до готови уроци, практически насоки и инструменти за работа с ученици от 1. до 10. клас. Материалите обхващат ключови теми като кибертормоз, безопасна комуникация с непознати, разпознаване на вредно съдържание и защита на личните данни в интернет. Всички уроци са достъпни в дигиталната образователна среда на издателството iZZI.

Инициативата „Безопасен интернет“ е част от дългосрочната програма на Yettel за развитие на дигиталните умения и се реализира с експертната подкрепа на Националния център за безопасен интернет. От старта си през 2023 г. кампанията последователно разширява своя обхват от начален, през прогимназиален, до първи гимназиален етап и всяка година отчита устойчиво нарастващ интерес сред учители и ученици. Това ясно показва колко необходима и навременна е темата за дигиталната безопасност в съвременното образование.

С провеждането на инициативата „Клет България“ затвърждава своята роля на активен партньор на училищата както в учебния процес, така и в изграждането на дигитална култура сред младите хора. Кампанията е още една стъпка в дългосрочния ангажимент на издателството към развитието на съвременно, отговорно и устойчиво образование.  

За издателство Клет България:  

Издателство Клет България е водещо образователно издателство у нас, част от голямата европейска издателска група Klett. Учебниците и учебните помагала с марките Анубис, Булвест 2000, Изкуства и Klett, осигурявани от издателството, са символ на качество за няколко поколения български учители.  

Клет България доставя на българския пазар и учебни системи и помагала за чуждоезиково обучение на Klett, университетските издателства Cambridge University Press и Oxford University Press, големите европейски издателства Delta, Difusión, Éditions Maison des Langues, Casa delle Lingue и ELi Publishing, както и речници и самоучители с марките PONS и Langenscheidt.  

Клет България е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Българско-британската бизнес асоциация, Германско-българската индустриално-търговска камара и на Асоциация „Българска книга“.  
Мнения
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Най - четени
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годинатаYettel стартира 11-ото издание на програмата „Рамо до рамо“Форумът Innovation Explorer 2026: пътуване от AI към реалността и обратноPowers Summit “Власт, чувай!” стартира в София Тех ПаркХристо Чаков: Успехът не идва от един голям ход, а от стотици малки правилни решения
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ