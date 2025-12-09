Yettel стартира 11-ото издание на програмата „Рамо до рамо“

Четирима нови участници се присъединяват към програмата, като за първи път до един от тях застава и куче-водач

Yettel даде официален старт на 11-ото издание на програмата „Рамо до рамо“ – инициативата, с която телекомът подкрепя професионалното развитие и социалната интеграция на хора с увреждания. Четирима нови участници се присъединяват към компанията, като за първи път до един от тях застава и куче-водач.

През следващите две години участниците ще работят върху реални проекти в отдели като „Счетоводство“, „Кредитен риск“, „Удовлетвореност от услугите“ и „Обучение и развитие на магазинна мрежа“. Всички те ще преминат през специализирани обучения, които да ги подготвят за работния процес. През цялото време до тях ще бъдат техните ментори – служители на Yettel, обучени да подпомагат професионалното развитие на хора с различни възможности. Програмата осигурява също подкрепа от корпоративен психолог и предлага възможност за изцяло дистанционна работа, което я прави достъпна за хора от цялата страна.

„Изключително щастливи сме да посрещнем новите участници в програмата. Вярваме, че те ще допринесат със своята мотивация за развитието на екипите, в които се присъединяват. „Рамо до рамо“ е нашият начин да осигурим реална възможност на хора с различни възможности да се развиват в подкрепяща среда и да водят пълноценен професионален живот“ – коментира Гергана Борисова, ръководител на програмата в Yettel.

„Рамо до рамо“ продължава две години, през които участниците работят по реални проекти и стават неразделна част от екипите в компанията. Близо една трета от всички участници остават в Yettel и до днес, като се развиват в направления като технологии, финанси, управление на проекти, кол център и други. През годините телекомът последователно инвестира и в подготовката на своите екипи. До момента близо 60 служители са преминали обучения за ментори, за да могат да подкрепят новите участници в тяхната адаптация.

Програмата се реализира в партньорство с неправителствената организация Jamba, която има дългогодишен опит в подкрепата на хора със специални потребности. Екипът на Jamba подпомага предварителния подбор на кандидатите, разпространява информация за програмата и провежда обучения за мениджърите и екипите в Yettel, които работят с участниците.
