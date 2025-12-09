Форумът Innovation Explorer 2026: пътуване от AI към реалността и обратно

За дванадесета поредна година София е домакин на ежегодния международен форум за иновации

Форумът Innovation Explorer 2026: пътуване от AI към реалността и обратно
Преминаването от изкуствения интелект към реалността и от реалността към изкуствения интелект вече не е само фантазия от научната фантастика, а всекидневие. На 26.02.2026 г. в София ще се проведе поредното издание на международния форум за иновации Innovation Explorer 2026, който ще навлезе дълбоко в бъдещето на биониката, неврочипирането, AI агентите, дълголетието, вечната младост и генното инженерство. Лектори от Харвард, Станфорд, Невролинк и др. ще направят демонстрация в реално време на най-мощните функции на изкуствения интелект и как той реконструира живота на парализирани хора, създава медикаменти, за които не сме мислили, че ще лекуват неизличими болести, вгражда човешкото знание в нов цивилизационен код и започна нова епоха.

Роботи, задвижвани от изкуствен интелект, които помагат на хората, невронни връзки, роботизирани таксита, еволюция на киберзаплахите, но и на здравните технологии. Колкото по-интелигентен става изкуственият интелект, толкова повече хората започват да разчитат на него. Остава големият въпрос: “Как да се адаптираме?”

Отговорът е на Innovation Explorer 2026. Потърсете билетите с цена за ранна регистрация на уебсайта на организаторите от Innovation Starter тук: www.innovationexplorer.bg
