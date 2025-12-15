Как се постига качеството при месните и млечни продукти на „Димитър Маджаров“?

Как се постига качеството при месните и млечни продукти на „Димитър Маджаров“?
От създаването си преди близо 35 години до днес „Димитър Маджаров“ има над 20 награди – за различни млечни и месни продукти, производството, приноса в популяризирането на храните с традиционен характер. Марката е любима на хората, които поставят на трапезата си вкусна храна с едни и същи характеристики. На какво се дължи нейното качество?

Добро качество се постига с добра суровина

„Използваме само месо. От лоша суровина и най-великият технолог не може да направи качествен продукт“, категоричен е Димитър Маджаров, който 40 години „работи“ колбаси. Суровината за млечните продукти е една и съща, независимо дали става въпрос за кисело, прясно мляко, сирене, кашкавал и т.н. Тя е само от свежо българско мляко, от първа категория ферми от Южна България. В млечните и месните продукти „Димитър Маджаров“ не добавя никакви консерванти.


„Златната селекция“ е само от първокачествено, ръчно обезкостено свинско, телешко и конско месо. Без изкуствени консерванти и оцветители, ГМО и алергени.

Подходящо оборудване и безупречна хигиена

Оборудването в месното предприятие е специализирано за сурово-сушени колбаси. Половината от оборудването за млечните е от български фирми, за да се постигне автентичен вкус. Във фирмата са въведени хигиенни процедури на всички нива и се следват безкомпромисно, така че всеки продукт да е гарантирано чист.

Традиционна технология от 90-те години

„Работим по рецептури и технологии за качество от 90-те години“, пояснява Димитър Маджаров. Една луканка, например, може да се суши 20-25 дни, но във фирмата я сушат до 60 дни. „За хубави млечни продукти се изисква качествена суровина, оригинални български закваски, майсторлък на обработка и класическа технология по ЗНП и БДС“, коментира Юлия Маджарова. Повечето млечни продукти на фирмата са именно по ЗНП и по БДС стандарт.


„Златната селекция“ млечни продукти е от българско краве мляко по традиционна технология, усъвършенствана за постигане на ясноизразен вкус и дълбок аромат.

Опитен персонал

Опитът на хората в производството също има значение за качеството. Всеки нов служител се обучава около година докато овладее тънкостите в занаята. Повечето работници са със специалност „Мляко“ и „Месо“. Доста хора са във фирмата от самото й създаване.

Световните стандарти за качество

„Димитър Маджаров“ има най-високия стандарт в Европа за безопасност на храните – International Food Standard. В производството са въведени и други стандарти за качество като GMP и НАССР. Покрива се и стандартът за храните с традиционно-специфичен характер, както и изискванията на ЗНП и на БДС.


„Създаваме съвестно продуктите си. Правим го с вяра в семейството и качествената храна“, заключава Димитър Маджаров. Заради това верую фирмата предлага вече над 30 години месни и млечни продукти с постоянно добро качество и ползи за здравето на цялото семейство.
