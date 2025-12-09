Powers Summit “Власт, чувай!” стартира в София Тех Парк

Тазгодишното издание поставя стратегическия фокус върху Сигурността – на държавата, икономиката, енергетиката, технологиите, обществото и човешкия капитал

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 09 December 2025 09:51 >
Powers Summit “Власт, чувай!” стартира в София Тех Парк
Петото издание на Powers Summit “Власт, чувай!” стартира в София Тех Парк и въпреки извънредните комисии около бюджета в Народното събрание днес в залата ще “чуват” какви са приоритетите на бизнеса и индустрията всички представители на поканените политически партии.

Тазгодишното издание поставя стратегическия фокус върху Сигурността – на държавата, икономиката, енергетиката, технологиите, обществото и човешкия капитал. През последния месец индустриалните лидери на всички големи организации на бизнеса и индустрията в темите работиха заедно в специални работни групи. Според регламента на Powers Summit те се обединиха около 3 приоритета във всяка тема, които ще бъдат представени днес пред политическите лидери и институциите.

От своя страна политическите представители на парламентарно представените партии и изпълнителната власт във всяка тема, ще кажат какво са “чули” по всеки от изброените приоритети и ще поемат съответните ангажименти от страна на партията или институцията, която представляват.

Какво ще обсъждат лидерите и индустрията на Powers Summit 2025

Отбрана / иновации и киберсигурност

Фокус върху реални, работещи модели за придобиване на отбранителни технологии от ЕС – по примера на Естония, Австрия, Дания и други държави. Индустрията настоява за устойчиво индустриално сътрудничество с българските производители, за да може закупуваната техника да се превърне в боеспособност, както и за инвестиции в цялата верига на човешкия капитал – техници, инженери, програмисти, без които иновациите не са възможни.

Енергетика

Участниците ще обсъждат необходимостта от национален списък с критични суровини, ускоряване на стратегическите проекти, развитие на физическата и търговска свързаност в ЕС и по-голяма прозрачност на пазарните механизми, включително данни от европейските системи Пикасо и Маре и използването на батерии в електроенергийната система.

Здравеопазване

Акцент върху превенцията и ранната диагностика на хронични и социално значими заболявания, справяне с демографските предизвикателства и осигуряване на достъп до лечение. Панелът ще постави и въпросите за кадровия недостиг, инвестициите в професионално образование и необходимостта от устойчив модел на финансиране, съпоставим със средните европейски нива.

Образование и конкурентоспособност като национален приоритет

Очаква се дискусия по ключови теми за икономическото развитие: бъдещето на средствата по JEREMIE след 31 декември 2025 г., реформата в пенсионното осигуряване и въвеждането на мултифондове, както и новите модели за финансиране в образованието. Участниците ще търсят решения за привличане на чуждестранни студенти и подобряване на рейтинговата и регулаторна рамка за висшето образование.

Както и всяка година, всички позиции, дискусии и поети ангажименти се представят публично – пред медиите, пред индустриалните лидери и пред обществото. Екипът на събитието е на разположение за координация с медиите при интерес за интервюта с участниците.
Свързани публикации:
Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!Powers Summit 2024 събра бизнеса и власттаВ търсене на бюджетна поносимостПолитическият елит на България си поставя глобални амбицииПремиерът Николай Денков откри Българския Давос - Powers Summit 2023
Powers SummitВластчувай!
Мнения
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Най - четени
SOCAR, М-Газ и CNG Systems разширяват проекта за хибридна газификация до Северна Македония„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене Христо Чаков: Успехът не идва от един голям ход, а от стотици малки правилни решенияЕС въвежда солидарен подход при разпределението на мигрантиОбявите за работа в страната намаляват с 13 на сто през ноември на месечна база
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
>
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения
Exit >
Соня Йончева на прага на световен рекорд

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ