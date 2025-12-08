УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби

УниКредит Студио кани на своята юбилейна 100-а изложба – празнична експозиция на съвременното изкуство, която отбелязва повече от десетилетие подкрепа за младите творци.

Събитието ще се проведе на 11 декември на пл. „Света Неделя“ 7, от 17.00 ч., в добре познатото пространство за съвременно изкуство, което ще отбележи юбилея с преглед на необикновените проекти, идеи и перспективи на авторите, представили своите произведения именно в студиото.

Изложба №100 повежда гостите на пътуване във времето, пресъздадено чрез мотивите на визуална мозайка, която събира най-съществените щрихи от всички изложби, представяни в пространството от началото до днес.

През годините Студиото се превърна в културна сцена за творци от различни направления, които показваха живописни платна, фотографски произведения, сценографски елементи, дигитални експерименти и разнообразни инсталации. Днес тези форми на изкуството оживяват още веднъж – за кратко, но въздействащо – в панорамен пъзел, който позволява на посетителите да проследят развитието и историята на пространството.

Този визуален ретроспективен жест напомня и за каузата, с която пространството отвори врати през 2012 година – да бъде дом за смели идеи и срещи между хора, които вярват в силата на съвременното изкуство. Той е символ на мисията на УниКредит Студио да подкрепя младите таланти, да им дава сцена за изява и да създава среда за диалог и вдъхновение.

„Изложба №100 е особено вълнуващ момент, защото тя е символ на повече от десетилетие, през което УниКредит Студио се утвърди като пространство за срещи и културни събития. Този юбилей доказва, че когато подкрепяш таланта и му даваш сцена, се раждат нови перспективи и общности, които продължават да живеят далеч отвъд всяка отделна изложба“, споделя Виктория Кулина, Виктория Кулина, бранд мениджър в УниКредит Булбанк.

13 години след създаването си, УниКредит Студио продължава да приветства нови автори и да свързва публиката с техните творчески светове, доказвайки, че изкуството е най-силният мост между хората.

Сто изложби по-късно УниКредит Студио продължава да вярва в същото – че всяка нова идея заслужава своя шанс, а младите творци – пространство, в което да растат.

Юбилейната изложба „100“ може да бъде разгледана в УниКредит Студио от 11 декември до края на годината на пл. „Света Неделя“ 7, от 10:00 до 17:30 ч. в работните дни, съобразно графика на УниКредит Булбанк по време на празниците.
