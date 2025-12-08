Обявите за работа в страната намаляват с 13 на сто през ноември на месечна база

Източник: Shutterstock

Обявите за работа в България през ноември са осезаемо по-малко - търсенето на служители е с 13 на сто надолу спрямо предишния месец, според месечния анализ на HR компанията и кариерния сайт „Джоб Тайгър“ (JobTiger), получен в БТА. Според данните предложенията са с около 5300 по-малко.



На годишна база се забелязва също съществена промяна - за изминалия месец те са с 8 на сто по-малко спрямо същия месец на 2024 г.



Ефектът на спад, който се наблюдава в броя на обявите през ноември, може да се проследи във всеки един от секторите. С най-голям спад по брой на обявитие спрямо октомври е сектор „Производство“ (2180 предложения по-малко, 32 на сто спад). Намален брой се отчита и в „Счетоводство, одит, финанси“ (1200 предложения по-малко, 39 на сто спад), „Търговия и продажби“ (920 предложения по-малко, 10 на сто спад) и „Административни и обслужващи дейности“ (785 предложения по-малко, 15 на сто спад).



Единствено не се наблюдава промяна при търсенето на кадри в сектор „Информационни технологии“.



При статистиката на дяловото разпределение липсват значими размествания. Секторът „Търговия и продажби“ продължава убедително да доминира с 25 на сто дял на обявите. След него се нареждат секторите „Производство“ и „Административни и обслужващи дейности“, които този месец споделят равен дял от 13 процента. Секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ заема 12 на сто, което подсказва за стабилна активност. На следващо място е „Логистика и транспорт“ с 11 процента, продължавайки да играе ключова роля в поддържането на веригите на доставки. В останалите сектори е както следва „Информационни технологии“ (7 на сто), „Строителство“ (6 на сто), „Счетоводство, одит, финанси“ (5 на сто).



Според месечният анализ на „Джоб Тайгър“, делът на дистанционните позиции бележи ръст спрямо предходния месец. Макар и с един пункт за ноември той е 10 на сто от всички обяви.



Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 43 на сто в сектора „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (17 на сто), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (13 на сто) и „Търговия и продажби“ (8 на сто).



Столицата продължава да концентрира най-голям дял. 40 на сто са обявите за гард София. Пловдив запазва своите 9 на сто. Варна също има увеличен брой на търсенията - за ноември морската столица е със 7 на сто. За Бургас (3 на сто), Русе (3 на сто) и Стара Загора (2 на сто) няма промяна.

