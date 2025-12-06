Махнете или намалете клиничните пътеки

Защо не трябва да се вдига здравната вноска – втора причина и решение

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 06 December 2025 08:56 >
Махнете или намалете клиничните пътеки
Петя Георгиева, ИПИ

Клиничните пътеки са метод за оценка на качеството на дейностите в болниците и са по-близо до стандарти за грижа, отколкото до механизъм за заплащане. Над 2,3 млрд. евро през 2026 година (поне според приетия и оттеглен проект на закон за бюджет на НЗОК) ще достигнат до 341 лечебни заведения за болнична помощ у нас, като една част от тези средства със сигурност са в резултат на свръхпотребление или неефективно такова, създадено именно заради  избрания механизъм за разплащане към болниците.

Защо клиничните пътеки създават стимули към свърхпотребление (или по-точно свръх отчитане) на медицински дейности?

Пътеките представляват най-общо казано цена на среден пациент, приет в болницата по конкретна силно специфична диагноза. За да получи своето плащане, лечебното заведение трябва да отговори на определени изисквания (персонал, апаратура и др.) и да извърши поредица от строго описани медицински действия. Целта е да се гарантира, че нищо не е пропуснато в лечението, като всяко действие се документира, за да бъде платена пътеката.

Какви проблеми създава този механизъм?

Средният пациент не винаги е реалният пациент. С други думи, често имаме случаи, в които реалният пациент има нужда от много по-малко брой дейности. В тези случаи формално се струпват „излишни“ действия, които заемат времето и персонала на лечебните заведения, без да допринасят към подобряване на здравето на пациента, но се извършват, за да се „покрие“ пътеката. В други случаи е обратното – пациентът има нужда от повече, а понякога – и различни – дейности, които след извършването им не биват самостоятелно заплатени в рамките на пътеката, но пък генерират разход за лечебното заведение.
Цената на всяка пътека е една и съща. Тя се променя веднъж в годината. Това от своя страна е силен стимул за лечебните заведения да запълват своя капацитет през годината с максимално количество дейност (нови пациенти, нови пътеки), за да осигурят постоянен ръст на общите си приходи.

Това води и до следващия проблем – липсва граница на разходите „отгоре“. При наличие на модел, който заплаща за единична дейност без обаче някаква форма на общо ограничение, резултатът ще бъде натиск към максимално и постоянно харчене.

И най-накрая, макар и не по значение – моделът на клиничните пътеки не стимулира  осъществяване на реален контрол върху разходите от платеца. Причината е, че финансиращият орган (в нашия случай – НЗОК) се концентрира върху това дали пътеката е формално реализирана – т.е. дали изпълнени документалните изисквания за нейното успешно приключване – но не и върху нуждите на всеки отделен пациент и резултатите от проведеното лечение. Истинският контрол върху разходите би се случил само, ако платецът е заинтересован от това дали получава стойност за парите, които плаща.
Тук[1] вече сме описвали подробно какви са недостатъците на пътеките и какви са по-добрите методи за разплащане: диагностично свързани групи, а към тях можем да добавим и глобални бюджети или други форми на заплащане за резултати/качество или за стойност в комбинация с бюджетни ограничения.

Отдавна е дошъл моментът моделът на пътеките да се преразгледа и да се обмисли какви да са стимули за по-висока ефективност и контрол.  Ако няма институционализирани механизми, които да удържат стремежа към ненужни дейности и по този начин – оскъпяване на услугата – натискът за нарастване на  финансирането неизбежно ще расте.

Още по темата можете да прочетете тук – Здравната осигуровка не трябва да се вдига – първа причина и решение: разтоварване на болниците, 28 ноември 2025 г.


[1] А допълнителна информация може да бъде намерена и тук
Мнения
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Най - четени
Новият "възможен" бюджетБългария е пета в ЕС по годишен растеж на икономиката и ръст на заетостта през третото тримесечиеbTV Media Group обявява промени в управленския екип на компаниятаNetflix купува Warner Bros. Discovery в сделка за почти $83 млрд., в която влиза и HBO MaxПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета и свиква протест в деня на обсъждането му, ако МС не подад
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения
Exit >
Соня Йончева на прага на световен рекорд
Exit >
Плавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 Aircross
Exit >
Високата работоспособност не е маратон, а ритъм
Exit >
Георги Алексиев представя фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ