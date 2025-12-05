България е пета в ЕС по годишен растеж на икономиката и ръст на заетостта през третото тримесечие

България отчита увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) от 3,2 на сто на годишна база през третото тримесечие, сочат окончателните сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес. Това ѝ отрежда пето място сред държавите от Европейския съюз (ЕС), за които има налични данни. Данните са в съответствие с по-ранните прогнози на агенцията, оповестени през октомври. Най-висок годишен ръст е отчетен в Ирландия (10,9 на сто), следвана от Дания (3,9 на сто), Полша (3,8 на сто) и Кипър (3,6 на сто). Отрицателен годишен растеж е регистриран единствено във Финландия (0,6 на сто).



На тримесечна база страната ни отчита увеличение на БВП от 0,7 на сто през третото тримесечие на 2025 г. спрямо периода април–юни. Това поставя страната на девето място сред държавите от ЕС, като преди нея са Чехия, Португалия и Словения (и трите с ръст от 0,8 на сто).



През второто тримесечие на 2025 г. БВП на България се увеличи с 0,9 на сто спрямо предходните три месеца.



Икономиката на Европейския съюз и еврозоната е ускорила темпа си на растеж през третото тримесечие на 2025 г., показват окончателните данни на Евростат.



Сезонно коригираният БВП на ЕС се е увеличил с 0,4 на сто за периода юли–септември, след ръст от 0,2 на сто през второто тримесечие. В еврозоната увеличението е 0,3 на сто, спрямо 0,1 на сто през предходния период.



Корекцията на експресната оценка от октомври е във възходяща посока. Тогава „Евростат“ отчете ръст от 0,3 на сто за ЕС и 0,2 на сто за еврозоната.



На годишна база БВП нараства с 1,6 на сто в ЕС и с 1,4 на сто в еврозоната. През второто тримесечие повишението беше съответно 1,7 и 1,6 на сто.





Брутен вътрешен продукт по държави



Най-голямо увеличение на БВП спрямо април–юни е отчетено в Дания (2,3 на сто). Следват Люксембург и Швеция (1,1 на сто) и Кипър и Полша (0,9 на сто).



Отрицателен тримесечен растеж е регистриран в три страни – Финландия, Ирландия (и двете минус 0,3 на сто) и Румъния (минус 0,2 на сто).



Отрицателен ръст на брутния вътрешен продукт през третото тримесечие е регистриран на годишна база само във Финландия (0,6 на сто).





Компоненти на БВП



Крайното потребление на домакинствата се е увеличило с 0,2 на сто както в ЕС, така и в еврозоната, след като отбеляза ръст през предходното тримесечие с 0,3 на сто и в двете зони.



Разходите за потребление на държавния сектор са нараснали с 0,7 на сто както в ЕС, така и в еврозоната, след ръст със съответно 0,5 и 0,4 на сто през второто тримесечие.



Брутните инвестиции в основен капитал са се увеличили с 1,1 на сто и с 0,9 на сто в ЕС и еврозоната след спад със съответно от 1,4 и 1,7 на сто през предходното тримесечие.



Износът на ЕС се е увеличил с 0,9 на сто, а на еврозоната – с 0,7 на сто през юли - септември. През второто тримесечие износът на ЕС отбеляза спад с 0,1, а на еврозоната - с 0,4 на сто.



В същото време вносът в ЕС е бил с 1,3 на сто по-висок през третото тримесечие както в ЕС, така и в еврозоната.





Заетост



Броят на заетите лица се е увеличил с 0,1 на сто в ЕС и с 0,2 на сто в еврозоната през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходните три месеца, когато заетостта се увеличи с 0,1 както в ЕС, така и във валутния съюз.



На годишна база през третото тримесечие на 2025 г. заетостта е нараснала с 0,5 на сто в ЕС и с 0,6 на сто в еврозоната. През второто тримесечие заетостта нарасна с 0,5 на сто в ЕС и с 0,7 на сто в еврозоната.



През третото тримесечие на 2025 г. най-сериозно увеличение на заетостта сред страните от ЕС е регистрирано в Хърватия (1,6 на сто) спрямо април-юни т.г. Следват Португалия (0,9 на сто) и Испания (0,7 на сто).



Страните, при които е отчетено намаление на заетостта през този период са Румъния (1,2 на сто), Австрия и Финландия (0,3 на сто и за двете).



По отношение на България е отчетено увеличение на заетите лица - с 0,5 на сто през третото тримесечие спрямо предишните три месеца, което поставя страната ни на пето място по този показател. Сравнено с първите три месеца на 2024 г. ръстът с 2,3 на сто през периода юли-септември 2025 г.



През третото тримесечие на 2025 г. в целия Европейски съюз 220,6 милиона души са имали работа, от които 172,2 милиона в страните от еврозоната, показват сезонно коригираните данни на Евростат.



(От БТА)

