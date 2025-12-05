bTV Media Group обявява промени в управленския екип на компанията

BusinessGlobal / 05 December 2025 16:03 >
bTV Media Group обявява промени в управленския екип на компанията
bTV Media Group обявява организационна промяна в управленския екип на компанията. Считано от 1 януари 2026 г., Господин Йовчев ще се оттегли от поста на главен оперативен директор (COO) на компанията, по взаимно съгласие.

 

„Изразявам искрена благодарност към Господин Йовчев за неговия професионализъм, лидерски качества и всеотдайност по време на дългогодишната му работа в компанията. През цялата си кариера той е имал значителна роля в оформянето на медийния пейзаж, допринасяйки за модернизирането на дейността, цялостното развитие на съдържанието и българската медийна индустрия. Неговата експертиза и опит са оставили трайна положителна следа, както в bTV и CME, така и в целия медиен сектор.”, заяви Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

 

От началото на месец януари 2026 г., към Управителния съвет на bTV Media Group в лицето на Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор и Боян Калчев, главен финансов директор, ще се присъедини Велимира Петрова, директор „Продажби“.

 

Господин Йовчев ще продължи да консултира CME по европейски регулаторни въпроси, използвайки своя богат опит в областта на медийните регулации. Екипът на bTV Media Group му пожелава успех в бъдещите начинания.

 
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
