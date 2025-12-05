Празнична скреч карта в приложението Yettel носи над 3 милиона награди

Специалните предложения включват кодове за намаления от партньори, отстъпки за устройства и аксесоари от Yettel или бонус мобилни данни

Декември винаги носи със себе си магията на празничния дух, а Yettel добавя още приятни вълнения към сезона със специална кампания в изцяло обновеното си мобилно приложение, която дава възможност за спечелване на над 3 милиона награди. Всеки ден потребителите могат да изтрият по една коледна скреч карта в секция „Коледа всеки ден“ и да вземат кодове за намаления от партньори, бонус мобилни данни или отстъпки за устройства и аксесоари от Yettel.







При изтриване на скреч картата може да се спечели и регистрация в томболата с 35 големи технологични изненади от Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola, Realme и др. Сред тях са флагманът Huawei Pura 80 Ultra, смартчасовниците SAMSUNG Watch8 и Watch Ultra, Huawei Watch GT6 и Watch GT6 Pro, XIAOMI 15T Pro, Realme GT 8 Pro и MOTOROLA Edge 70, както и премиум аксесоари като HUAWEI FreeClip.







Играта е достъпна за клиенти на телекома. А понеже празниците са за споделяне, част от наградите могат да бъдат подарявани и на приятел.







HUAWEI Pura 80 Ultra е флагманският смартфон модел в серията и се отличава с емблематичния Forward Symbol дизайн, второ поколение Crystal Armor Kunlun Glass за по-висока издръжливост и отлична фотографска система с 1-инчов сензор и иновативната Switchable Dual Telephoto камера. Устройството е лидер в класацията на DXOMARK с рекордните 175 точки, благодарение на впечатляващото качество на снимки, видео и телефото камера. Моделът разчита на батерия от 5170 mAh с 100W кабелно и 80W безжично зареждане, а в комплектите за българския пазар идва и със защитния пакет Huawei Care+ за първите 12 месеца.







Motorola Edge 70 5G е водещият смартфон на бранда в момента и се отличава с ултратънък корпус, покрит от веган кожа и с алуминиева рамка. Устройството разполага с просторен 6.7-инчов P-OLED дисплей с резолюция, 120 Hz честота на опресняване и пиковa яркост до 4500 нита, гарантиращи ярки и живи изображения. В сърцето му е мощният чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, допълнен от 12 GB RAM - комбинация, която осигурява гладка многозадачност. Системата от камери включва 50 MP главен сензор с OIS и 50 MP ултра-широк, плюс 50 MP предна камера. Батерията от 4800 mAh поддържа бързо зареждане 68 W и безжично зареждане 15 W, което гарантира дълъг живот и бързо възвръщане на заряда.







Xiaomi 15T Pro 5G се отличава с премиум дизайн, Gorilla Glass 7i защита и водоустойчивост IP68. Устройството разполага с 6.83-инчов AMOLED дисплей с 144 Hz, HDR10+ и пикова яркост до 3200 нита, осигуряващи изключително качество на картината. Смартфонът е задвижван от мощния MediaTek Dimensity 9400+, комбиниран с 12 GB RAM, което гарантира висока производителност и бърза работа. Камерата е тройна: 50 MP основен сензор с OIS, 50 MP телефото с 5× оптично приближение и 12 MP ултраширок, както и 32 MP предна камера. Батерията е 5500 mAh с 90 W бързо кабелно и 50 W безжично зареждане, осигуряващи дълъг живот и бързо възстановяване.







Realme GT8 Pro 5G е флагмански модел с премиум дизайн, алуминиева рамка и защита IP68/IP69. Смартфонът разполага с 6.79-инчов LTPO AMOLED дисплей с 2K резолюция, 144 Hz опресняване и пикова яркост до 7000 нита, осигуряващи впечатляващо визуално изживяване. Устройството работи със Snapdragon 8 Elite Gen 5, в комбинация с 12 GB RAM, осигуряващи безкомпромисно представяне, независимо за какво се използва телефона. Камерата включва 50 MP основен сензор с OIS, перископичен 200 MP телеобектив с 3× оптично приближение и 50 MP ултраширок модул, както и 32 MP предна камера. Батерията е 7000 mAh и поддържа 120 W бързо кабелно и 50 W безжично зареждане.







Като част от коледната промоция в Yettel, моделът идва в комплект със смартчасовника realme Watch 5, който поддържа Bluetooth обаждания, NFC, вграден GPS, мониторинг на пулс, SpO₂, сън и повече от 100 спортни режима. Предлага над 300 циферблата и интеграция с основни приложения за уведомления и управление на музика. Има 1.97-инчов AMOLED дисплей, предлагащ ярки цветове, висока резолюция и плавна работа, а батерията осигурява до 16 дни работа при стандартна употреба или до 20 дни в еко режим.







Всички смартфони от портфолиото на оператора се възползват от предимствата на „Смартфон вселена” – пакетът от услуги на Yettel, който предлага 3 години гаранция, дигитална проверка на състоянието на устройствата чрез „Смартфон диагностика”, поддръжка в собствен оторизиран сервиз, възможност за връщане на старо устройство с програмата „Рециклирай и спести“ срещу отстъпка при закупуване на ново и още много добавена стойност.





