Netflix купува Warner Bros. Discovery в сделка за почти $83 млрд., в която влиза и HBO Max

Конгломератът в онлайн развлеченията „Нетфликс“ (Netflix) се съгласи да придобие телевизионните и филмови студия на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros. Discovery), както и стрийминг услугите на компанията, за приблизително 82,7 млрд. долара (капиталова стойност от 72 млрд. долара, без да бъде влкючен в тази сума дългът на компанията), предаде Ройтерс. Тази сделка ще даде контрол над един от най-ценните и най-стари активи в Холивуд, който преобърна медийната индустрия.



Споразумението, обявено днес, е резултат от продължила седмици наддаване, в която „Нетфликс“ пое водещата роля с оферта от близо 28 долара на акция, която засенчи предложението на „Парамаунт Скайденс“ (Paramount Skydance) от близо 24 долара за целия бизнес на „Уорнър Брос Дискавъри“, включително кабелните телевизионни активи, планирани за отделяне в нова компания.



Акциите на „Уорнър Брос Дискавъри“ затвориха на 24,5 долара за ценна книга.



Придобиването от „Уорнър Брос Дискавъри“ на емблематични франчайзи като „Игра на тронове“, „Ди Си Комикс“ (DC Comics) и „Хари Потър“ ще промени още повече баланса на силите в Холивуд в полза на „Нетфликс“. Това ще подкрепи усилията му да устои на конкуренцията от „Уолт Дисни“ (Walt Disney) и „Парамаунт“.



Анализатори смятат, че „Нетфликс“ има амбиции да си осигури дългосрочни права върху хитови сериали и филми и да разчита по-малко на външни студия, докато се разширява към гейминга и търси нови възможности за растеж след успешните мерки срещу споделянето на пароли.



Сделката вероятно ще се сблъска със сериозен антимонополен контрол в Европа и САЩ, тъй като би предоставила на най-големия стрийминг доставчик в света и ще разполага с приблизително 130 милиона абонати.



„Парамаунт“, която започна наддаването с поредица от непоискани оферти и има близки връзки с администрацията на президента Доналд Тръмп, постави под въпрос процедурата по продажбата по-рано тази седмица, твърдейки, че „Нетфликс“ е получил преференциално отношение.



За да намали притесненията от пазарна концентрация, „Нетфликс“ е заявил в преговорите, че евентуалното комбиниране на неговата стрийминг услуга с „Ейч Би Оу Макс“ (HBO Max) би донесло ползи за потребителите, като намали цената на пакетно предложение, съобщи Ройтерс по-рано тази седмица.



Според медийни информации компанията също е уверила „Уорнър Брос Дискавъри“, че ще продължи да пуска филмите на студиото по кината, за да разсее страховете, че сделката би премахнала още едно голямо филмово студио и източник на продукции в киносалоните.



(От БТА)

