04 December 2025 15:36
Effie® България обяви победителите в своето осемнадесето издание
На бляскава гала церемония снощи Effie Awards България обяви победителите в своето осемнадесето издание. За шеста поредна година Noble Graphics застана на върха на класацията за най-ефективна агенция със спечелените две златни, една сребърна и една бронзова награди. 

На второ място в класацията се нарежда proof., а третото място заема Initiative Bulgaria.

В класацията „Най-ефективен рекламодател“ за 2025 година на първо място застават три компании и една неправителствена организация – Върховният комисариат на ООН за бежанците, Каменица АД, Carlsberg Bulgaria и Кауфланд България.

Бургаско, ВКБООН (Върховният комисариат на ООН за бежанците), Kaufland и Пиринско оглавиха класацията за най-ефективна търговска марка за 2025 г.

По време на церемонията, водена от Десислава Минчева-Раул, кореспондент на bTV за Париж и Брюксел, бяха връчени общо четири златни, две сребърни и девет бронзови награди в категориите на конкурса.

Пълният списък на победителите в Effie Awards България 2025 можете да разгледате тук.

Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерален медиен партньор, както и Visa – златен спонсор.

От старта си в България Effie се утвърди като най-престижното отличие за кампании, които съчетават креативност и стратегия с реални резултати. Наградите доказват, че ефективните комуникации стимулират растеж, изграждат репутация и водят до устойчив и дългосрочен успех на брандовете.

Effie е международно признат стандарт за ефективна маркетингова комуникация с над 50 години история и програми в повече от 125 държави. Effie Index показва най-успешните агенции, клиенти и брандове в световен мащаб и предлага ценни прозрения за идеите, които доказано работят.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

За повече информация посетете effiebulgaria.org.
