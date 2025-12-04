Effie® България обяви победителите в своето осемнадесето издание

На бляскава гала церемония снощи Effie Awards България
обяви победителите в своето осемнадесето издание. За шеста поредна година Noble Graphics
застана на върха на класацията за най-ефективна агенция със спечелените две златни, една сребърна и една бронзова награди.
На второ място в класацията се нарежда proof
., а третото място заема Initiative Bulgaria
.
В класацията „Най-ефективен рекламодател“ за 2025 година на първо място застават три компании и една неправителствена организация – Върховният комисариат на ООН за бежанците
, Каменица АД
, Carlsberg Bulgaria
и Кауфланд България
.Бургаско
, ВКБООН
(Върховният комисариат на ООН за бежанците), Kaufland
и Пиринско
оглавиха класацията за най-ефективна търговска марка за 2025 г.
По време на церемонията, водена от Десислава Минчева-Раул, кореспондент на bTV за Париж и Брюксел, бяха връчени общо четири златни, две сребърни и девет бронзови награди в категориите на конкурса.
Пълният списък на победителите в Effie Awards България 2025
можете да разгледате тук
.Effie България
се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА
) с изключителната подкрепа на bTV Media Group
и bTV Radio Group
– генерален медиен партньор, както и Visa
– златен спонсор.
От старта си в България Effie
се утвърди като най-престижното отличие за кампании, които съчетават креативност и стратегия с реални резултати. Наградите доказват, че ефективните комуникации стимулират растеж, изграждат репутация и водят до устойчив и дългосрочен успех на брандовете.Effie
е международно признат стандарт за ефективна маркетингова комуникация с над 50 години история и програми в повече от 125 държави. Effie Index
показва най-успешните агенции, клиенти и брандове в световен мащаб и предлага ценни прозрения за идеите, които доказано работят.Effie
награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.
За повече информация посетете effiebulgaria.org
.