Производствените цени в промишлеността в България нарастват с най-силен темп в ЕС

03 December 2025 16:01
Източник: vecteezy
Производствените цени в промишлеността са се повишили с 0,1 на сто както в еврозоната, така и в ЕС през октомври 2025 г. спрямо септември. Това сочат първите оценки на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта й.

През септември показателят спадна с 0,1 на сто и за двете зони.

За България през октомври се отчита нарастване на производствените цени в промишлеността с 4,6 на сто на месечна основа, което е най-високият показател в ЕС. След страната ни по растеж се нареждат Ирландия (+1,4 на сто) и Естония (+1,3 на сто), а най-силен спад (-1 на сто) се отчита в Словакия.

С отчитане на годишна основа – спрямо октомври 2024 г., показателят се е свил с 0,2 на сто в ЕС и с 0,5 на сто в еврозоната.

България отново е на първо място в ЕС и при годишното отчитане с темп на повишение от 17,6 на сто. След нас се нареждат Румъния (+9,4 на сто) и Швеция (+4,9 на сто), а най-голямо е намаляването на производствените цени в промишлеността в Люксембург (-5,6 на сто).
