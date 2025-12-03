„Мистрал“ - френският опит за наваксване изоставането в сферата на AI

Френската стартъп компания „Мистрал“ (Mistral) пусна нов набор от модели за изкуствен интелект в опит да не изостава от водещите разработчици от „Гугъл“ (Google), „ОупънЕйАй“ (OpenAI ) и „ДийпСийк“ (DeepSeek), информира Си Ен Би Си



„Мистрал“ представи нов модел, за който твърди, че е „най-добрият в света мултимодален и многоезичен модел с отворен код“. Компанията също така представи и малък модел, който може да се използва в роботиката, в устройства и дронове.



Основана през 2023 г., „Мистрал“ се утвърди като една от водещите европейски компании за изкуствен интелект и привлече финансиране на стойност 1,7 милиарда евро през септември. Нидерландският производител на чипове Ей Ес Ем Ел (ASML) е осигурил 1,3 милиарда евро от набраното финансиране, като „Енвидиа“ (Nvidia) също участва.



„Мистрал“ обяви вчера, че е сключила споразумение с Ейч Ес Би Си (HSBC), което дава на мултинационалната банка достъп до модели на френската компания за задачи, вариращи от финансов анализ до превод. Френският стартъп е подписал договори на стойност стотици милиони долари и с няколко корпорации.



Френската компания също така все повече се насочва към сливания и придобивания, тъй като това ускорява растежа ѝ.



Въпреки че се смята за водеща в сферата на изкуствения интелект в Европа, тя все още изостава от американските конкуренти, които все повече се установяват на Стария континент.



„Антропик“ (Anthropic), която обяви увеличение на капитала от 13 милиарда долара при оценка от 183 милиарда долара през септември и „ОупънЕйАй, която е продала вторични акции на стойност 500 милиарда долара през октомври, обявиха откриването на нови офиси в Европа през 2025 г.

