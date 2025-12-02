Премиерът: Вчерашните протести имат социален и човешки характер, израз са на търсенето на повече права, демокрация и справедливост

Протестите срещу бюджета за 2026 г. имат социален и човешки характер и са израз на търсенето на повече права, демокрация и справедливост. Това каза министър-председателят Росен Желязков след Съвета за съвместно управление във връзка с вчерашните протести срещу проектобюджета за следващата година.



„Една от причините да бъде оттеглен бюджетът е тази. Аз съм протестирал през 1990 г. и 1996 г. и подкрепям тези хора, които протестират за повече права, повече демокрация, повече справедливост“, допълни той. Желязков посочи, че демонстрациите не са политически, а имат за цел повече диалог, толерантност и хармония в обществото, като особено видимо е участието на младите хора.



„Без бюджет няколко седмици преди влизането на България в еврозоната ние нямаме право да абдикираме. Ще абдикираме последни, но това не означава, че сме заинатени – начинът, по който го показваме, е като признаем грешката и оттеглим бюджета“, заяви министър-председателят.



В отговор на журналистически въпрос за поисканата оставка на премиера и смяната на вътрешния министър по време на протестите вчера той заяви:„Всички варианти съществуват, защото това са политически решения, но на прага на еврозоната нямаме право да абдикираме“. Премиерът подчерта, че правителството е готово да участва в дебат по предложен вот на недоверие, свързан с бюджета, като акцентът ще бъде и ценностен – накъде отива България след 1 януари 2026 г.



„Имаше грешки от организаторите – протестът трябваше да е митинг, Столична община не беше съгласувала шествие. Независимо от това полицията реагира много адекватно и недопусна замисълът на организаторите на този вандализъм да се случи“, добави Желязков, като похвали координираните и внимателни действия на служителите на реда.



БТА припомня, че Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г,



Решението е взето на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.



Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще започне нова бюджетна процедура.



Вчера протест изпълни площада пред президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.



(От БТА)

