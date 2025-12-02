На Международния ден на хората с увреждания стартира кампания, която да им осигури равен достъп до пазара на труда

За Adecco Group



В навечерието на Международния ден на хората с увреждания, който се отбелязва на 3 декември, Adecco България в партньорство със социалната организация JAMBA стартират национална кампания, посветена на равния достъп до възможности и приобщаването на хората с различни способности на пазара на труда.В рамките на инициативата „За доброто няма комисионна“ Adecco България предлага напълно безплатно съдействие на всички компании, които решат да назначат кандидат от тази група. Целта е да се премахнат бариерите пред работодателите, да се насърчи социалната ангажираност и да се открият нови професионални хоризонти за хората, които най-често срещат трудности при намирането на работа.„Нека си припомним, че най-важното за всяка организация не са бизнес целите, а хората. Тази инициатива няма бизнес цел, както и няма крайна дата. Тя е създадена, за да даде шанс там, където той е най-нужен. Все повече хора в неравностойно положение искат да работят, да се развиват и да бъдат част от трудовия пазар. А ние вярваме, че всеки заслужава шанс.“, коментира Мария Кирева от маркетинговия екип на Adecco България.Като част от кампанията Adecco България ще изпрати на всички заинтересовани компании кратки автобиографии на мотивирани кандидати, готови да се присъединят към техните екипи. Това са хора с умения, желание и енергия, които очакват само една възможност да покажат своя потенциал.Едновременно с това Adecco България отправя и призив към хората с увреждания, които в момента са извън пазара на труда да изпратят своето CV към компанията, за да могат консултантите на Adecco проактивно да ги предлагат на стотици работодатели в страната.Всички, които имат желание да се включат в инициативата или да получат допълнетилна информация могат да пишат на AdeccoBG.Info@adecco.com