СДВР: Протестът премина мирно, ескалация допуснаха хора, които бяха предварително организирани, задържани са 71 души

Източник: Веселин Стойнев

Протестът премина мирно, тихо и спокойно за което поздравявам гражданите, каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).



Той обясни, че ескалацията е допусната от хора, които са били предварително организирани. Не окървавихме протеста, каза директорът на СДВР и отчете, че няма пострадали сред агресивните и мирно протестиращи граждани. Всички тези, които нападаха и агресираха срещу полицията, търсеха създаването на масова безредица, добави той.



Задържани са 71 граждани, сред които и непълнолетни, съобщи още Николов. Той уточни, че предстои да бъдат установени и арестувани още хора, участвали във вандалски прояви. Арестувани са и тези, които са разбили офиса на партия ГЕРБ на бул. "Дондуков".



Трима полицаи са пострадали при снощния протест.



При проверките на организираните 21 КПП-та са открити множество забранени предмети, включително в гражданин е намерен газов пистолет със зареден в цевта патрон.



При събирането на гражданите за протеста, полицията е видяла такива, които могат да ескалират напрежение и които наподобяват профили на хулигани, като към тях незабавно са прикрепени оперативни екипи, следили са за тяхното поведение и движение, обясни директорът на СДВР.



„Ескалацията се допусна в момент, в който незаявено шествие тръгна към сградата, която ще се ползва за централа на ДПС и при това положение нашата план-разстановка беше обезсмислена, тъй като протестиращата маса премина през територия, която не е обезопасена от наши полицейски сили и забранени вещи и предмети, които впоследствие заваляха върху нашите каски и щитове", каза Любомир Николов. Той отбеляза, че агресията към полицията с нищо не е била предизвикана.



Той уточни, че полицията не е можела да изведе агресивно протестиращите от мирно протестиращите участници в протеста, за да не се предизвика масова безредица, но "всички агресори" са били филмирани.



Директорът на СДВР добави, че сред агресивните граждани са разпознати конкретни лица, които принадлежат на столични футболни фракции, подрастващи хулигани, като от тях също има задържани.



Във връзка със задържаните Николов каза, че има арестуван син на известен русенски бизнесмен, за когото към настоящия момент се събират данни, че е организирал други хора. Той е подпалил контейнер за боклук на централна улица. Задържан е и гражданин, в който са установени 31 хил. лв. в различни купюри и бележи с улици, като се предполага, че е трябвало да бъдат предадени на други участници в провокации.



По отношение проблемите с електрозахранването в централната част на София по време на протеста, Любомир Николов каза, че в момента се проверява дали това е авария или умишлена повреда.



Протест изпълни снощи площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. В късните часове в столицата имаше и безредици.



Министерският съвет оттегли по-рано днес проектобюджета за 2026 г.



(От БТА)

