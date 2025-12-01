Предучилищни педагози от цялата страна обменят опит и вдъхновяващи образователни практики

01 December 2025
Предучилищни педагози от цялата страна обменят опит и вдъхновяващи образователни практики
Източник: Клет България
Новото издание на програмата „Млад учител“ на издателство „Клет България“ дава възможност на утвърдени педагози от цялата страна да споделят своите вдъхновяващи практики с колегите си. Тя се реализира за трета поредна година с основната цел да подкрепи начинаещите предучилищни преподаватели в първите стъпки на професионалното им развитие. Чрез поредица от онлайн срещи с изявени експерти компанията представя оригинални идеи, ценни насоки и работещи методи. Те насърчават креативността, любознателността и интереса на децата и превръщат детската градина в място за развитие, творчество и откривателство. 

Новият трети сезон на програмата е отворен за всички педагози, които желаят да подкрепят колегите си, като споделят своите доказани във времето практики и методи на преподаване. Шест от тях ще имат възможност да представят проектите си на живо и да вдъхновят цялата учителска общност. Желаещите да се включат могат да го направят до 21.12.2025 г., като попълнят регистрационната форма в сайта на издателството тук.

„С годините програмата „Млад учител“ се утвърди като платформа за обмен на опит, подкрепа и ценни педагогически техники, които помагат на начинаещите учители да навлязат уверено в професията и да изградят позитивна и стимулираща среда за децата. Впечатлени сме от тяхната ангажираност, ентусиазъм и желание за развитие. Насърчаваме и останалите колеги да споделят своите ефективни методи на работа. Те имат силата да вдъхновят всеки един от нас и заслужават да бъдат споделени“, каза Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

До момента издателството е провело две онлайн срещи, като част от новия сезон на програмата. Те демонстрираха как игрите могат да стимулират въображението на децата и да се превърнат в инструмент за изграждане на положителни навици от ранна детска възраст. Участниците в тях се запознаха с доказани техники, които насърчават работата в екип, развиват социално-емоционалните умения на децата и ги вдъхновяват да изследват, да експериментират и да се забавляват.

Програмата „Млад учител“ продължава да разкрива нови хоризонти пред начинаещите преподаватели и да им помага да извеждат знанието извън пределите на детската градина. Тя е естествено продължение на основната мисия на издателство „Клет България“ да насърчава качественото образование и да подпомага развитието на учителската общност в страната.
