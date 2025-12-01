Предучилищни педагози от цялата страна обменят опит и вдъхновяващи образователни практики

Програмата „Млад учител“ на издателство "Клет България" продължава да разкрива нови хоризонти пред начинаещите преподаватели

Новото издание на програмата „Млад учител“ на издателство „Клет България“ дава възможност на утвърдени педагози от цялата страна да споделят своите вдъхновяващи практики с колегите си. Тя се реализира за трета поредна година с основната цел да подкрепи начинаещите предучилищни преподаватели в първите стъпки на професионалното им развитие. Чрез поредица от онлайн срещи с изявени експерти компанията представя оригинални идеи, ценни насоки и работещи методи. Те насърчават креативността, любознателността и интереса на децата и превръщат детската градина в място за развитие, творчество и откривателство.



Новият трети сезон на програмата е отворен за всички педагози, които желаят да подкрепят колегите си, като споделят своите доказани във времето практики и методи на преподаване. Шест от тях ще имат възможност да представят проектите си на живо и да вдъхновят цялата учителска общност. Желаещите да се включат могат да го направят до 21.12.2025 г., като попълнят регистрационната форма в сайта на издателството тук.



„С годините програмата „Млад учител“ се утвърди като платформа за обмен на опит, подкрепа и ценни педагогически техники, които помагат на начинаещите учители да навлязат уверено в професията и да изградят позитивна и стимулираща среда за децата. Впечатлени сме от тяхната ангажираност, ентусиазъм и желание за развитие. Насърчаваме и останалите колеги да споделят своите ефективни методи на работа. Те имат силата да вдъхновят всеки един от нас и заслужават да бъдат споделени“, каза Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.



До момента издателството е провело две онлайн срещи, като част от новия сезон на програмата. Те демонстрираха как игрите могат да стимулират въображението на децата и да се превърнат в инструмент за изграждане на положителни навици от ранна детска възраст. Участниците в тях се запознаха с доказани техники, които насърчават работата в екип, развиват социално-емоционалните умения на децата и ги вдъхновяват да изследват, да експериментират и да се забавляват.



Програмата „Млад учител“ продължава да разкрива нови хоризонти пред начинаещите преподаватели и да им помага да извеждат знанието извън пределите на детската градина. Тя е естествено продължение на основната мисия на издателство „Клет България“ да насърчава качественото образование и да подпомага развитието на учителската общност в страната.

