Shelly Group и „Зекенг“ сключват стратегическо партньорство в областта на IoT и хардуерните решения

Сътрудничеството обединява експертизата на двете български компании в разработването на иновативни технологии за дома и бизнеса

партньорска публикация
партньорска публикация / 01 December 2025 13:16 >
Shelly Group и „Зекенг“ сключват стратегическо партньорство в областта на IoT и хардуерните решения
Българските технологични компании Shelly Group и „Зекенг“ обявиха стратегическо партньорство, което обединява експертизата им в разработването на хардуерни и IoT решения. Сътрудничеството има за цел да ускори създаването на по-надеждни, ефективни и достъпни технологии за дома и бизнеса.

През 2026 г. „Зекенг“ засилва сътрудничеството си с Shelly Group и се утвърждава като неин дългосрочен хардуерен партньор, участвайки активно в развойната дейност на  нови продукти на групата.

Членството на двете компании в Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi) също допринася за съвместната им дейност. Представители на „Зекенг“ и Shelly Group са част от експертния съвет на асоциацията, където подпомагат развитието на иновациите в сектора на национално ниво.

Shelly Group е водещ европейски технологичен  бранд, който превръща иновациите в областта на умния дом в надеждни и енергийно ефективни IoT решения. Компанията поставя изискванията на клиентите в центъра на своята  развойна дейност, като едновременно с това им дава възможност да управляват и оптимизират енергийното си потребление по по-устойчив начин. Доказателство за интереса на потребителите са продадените Shelly устройства, които възлизат на над 28.8 милиона към края на септември т.г. Групата обединява седем дъщерни компании с офиси в България, Германия, Словения, Китай, САЩ, Полша и Нидерландия и присъства на над 100 пазара.

Започнала като малко студио за PCB дизайн, “Зекенг” постепенно се разраства до интегрирана инженеринг структура, която днес разработва както продукти за международни партньори, така и собствени решения. Компанията продължава да развива високотехнологични решения, включително продукти в сферата на грижата за домашни любимци - сегмент, в който „Зекенг“ прилага своя опит в роботика, автоматизация и изкуствен интелект.
