Алкао ЕООД е Експортьор на годината за 2024 г.

Сайтът на успелите в експортния бизнес exporter.bg връчи за тринадесета поредна година наградите “Експортьор на годината”. Събитието се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.Патрон на събитието за тринадесета поредна година бе Министерството на икономиката и индустрията, а спонсор – Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД.Класациите на exporter.bg обхващат фирмите от малкия и среден бизнес, защото за сайта е национална кауза, те да бъдат подкрепени. Те са изготвени от Бизнес група Активити, проверени и финално подредени от Националния статистически институт."Тази вечер exporter.bg, сайтът на успелите в експортния бизнес, за тринадесета поредна година ще награди най-успешните малки и средни фирми в експорта за 2024 г. В променената обстановка, създадена преди 6 години от пандемията, а впоследствие от войната в Украйна, ние ще отдадем заслуженото внимание на българския малък и среден бизнес, защото той е по-важен от всякога и защото го заслужава", каза в при откриването на събитието Димитър Дженев, главен редактор на exporter.bg.И допълни, че в лицето на сайта малките и средни експортно ориентирани фирми са намерили своя медийна трибуна, която се развива и превръща във фактор в медийното пространство.Заместник - министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова връчи на Алкао ЕООД Големия кристален приз "Експортьор на годината" за 2024 г.Алкао ЕООД е водеща компания в производството на какао и шоколадови изделия. Основана е в България през 2012 г. Намира се в гр. Първомай. Заводът използва производствена площ от над 22 000 м2. Компанията е 100% собственост на Алтънмарка Груп – шестият по големина производител на какао в света. Изнася продуктите си в повече от 30 страни. Отчита 2,6 пъти ръст на нетните си продажби - над 101 млн. евро за 2023 г. и над 264 млн. евро за 2024 г.Като част от световно известна компания, Алкао се стреми да развива своите продукти и услуги и да се превърне в лидер в бизнеса с какао в региона, е посочено в сайта на фирмата.За единадесети път тази година exporter.bg даде Кристален приз „Експортьор на годината“ за Устойчивост на развитие. Носител на приза стана Енсес ЕООД. Йордан Желязков, търговски директор на Енсес ЕООД, получи ценния приз от Стоян Цветков - изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на БАЕЗ ЕАД. Енсес ЕООД - високотехнологична, с много иновативни софтуерни и хардуерни разработки, лидер в производството на локъри в БългарияКомпанията е високотехнологична, с много иновативни софтуерни и хардуерни разработки, лидер в производството на локъри в България и все по-силно и разширяващо се присъствие на външни пазари в Европа, Южна Америка, Близкия и Среден Изток.Тази изключително иновативна компания произвежда и продава локъри в много страни по света. Един от големите й клиенти е Бъргър Кинг във Великобритания. Специален софтуер позволява на пазаруващите в световноизвестната верига от хранителни заведения за бързо хранене да вземат храната си от локъра на предварително зададена от тях температура. По примера на Бъргър Кинг и Хепи България вече техни клиенти на Енсес ЕООД. През 2024 г. най-голямата верига супермаркети в Северна Македония "Жито" поръча от Енсес ЕООД локъри за всички свои обекти.Кристален приз За динамика на развитие за 2024 г. спечели Бард 90 ЕООД. Валентин Атанасов, собственик на компанията получи ценния приз от Сашо Чакалски, известен финансист, банкер, първият представител на България в OIV (Световната организация на лозата и виното). Семейната фирма, която произвежда близо 50 % от меда, който се консумира в БългарияБард 90 ЕООД води началото си от 1991 г. През цялото време на съществуването си дружеството се занимава с разработване на технологии в пчеларството, извличане и обработка на екстракти от пчелни продукти. От 2004 г. дружеството притежава собствени пчелини, разположени във високопланинските части на Стара планина, в района на Елена обл. Велико Търново, от които се добиват пчелни продукти като пчелно млечице, прополис и пчелен прашец.Продуктите на Бард 90 ЕООД, под търговската марка Bee Happy, са изцяло натурални, с доказани качества и са произведени от собствените пчелини на дружеството в преработвателното му предприятие в село Куманово, Варненско. Фирмата е семейна - Валентин Атанасов - баща и Тодор Атанасов - син. Бард 90 ЕООД експортира над 1000 тона мед на година, от тях 400 тона през Лидл в Германия - 200 тона, в Австрия - 100 тона и в Испания - 100 тона). Останалите пазари са Гърция, Сърбия, Румъния, Израел и др.Предприятието ползва еврофондове и догодина ще бъде на 100 % роботизирано. То произвежда близо 50 % от меда, който се консумира в България.Кристален приз За завоюване на нови пазари през 2024 г. грабна фирма Свинекомплекс Голямо Враново Инвест. Вихрен Димитров, изпълнителен директор на компанията, получи престижната награда от доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий.За трети път в историята на конкурса «Експортьор на годината» сайтът exporter.bg връчи Кристален приз за «Криейтив за 2024». И негов носител стана фирма Сарк България АД. Джемал Кара, член на УС на Българо-турската търговско-индустриална камара, връчи ценната награда на Мудин Ниязи, директор на предприятие в Сарк България АД.За първи път в историята на конкурса „Експортьор на годината“ сайтът exporter.bg връчи два специални Кристални приза. Първият от тях - Кристален приз за Експортен мениджър на годината за 2024 г. И първият победител в тази надпревара бе Йоргос Диамантопулос, управляващ мениджър на Дионисомарбле ЕООД. Той получи специалната награда от Невена Лазарова, заместник – министър на икономиката и индустрията.Вторият Кристален приз бе за Изключителни постижения в експорта. С него бе удостоена фирма Гопет Транс ЕООД, която навъртя 30 години и от българска компания се превърна в голям международен играч в транспортно логистичния бизнес.Хари Ненков, търговски директор на Гопет Транс ЕООД, получи ценната специална награда от Невена Лазарова, заместник – министър на икономиката и индустрията.