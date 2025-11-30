Времето на империите мина. И на руската е в музея

Корупционният скандал в Киев, задъхващата се украинска отбрана в Донбас, обединените усилия на Виткоф, Дмитриев, Ушаков и Со. - напоследък нарастват аргументите в полза на злорадото очакване за "капитулация на Украйна". Провалилата се в своята агресия Путинова империя задъхано търси служебна победа срещу Киев с помощта на силните на деня в Пекин и Вашингтон, дава мило и драго да обяви някаква "победа", предлагайки да плати с богатствата на голяма Русия... Очевидно по този начин шайката в Кремъл се надява да се върне в редиците на световните "велики сили".



Никъде няма да се върнете, сънуващи величие кремлевские з@ср@нцы! Времето на империите мина. Преди малко повече от век угаснаха светлините на големите европейски империи... Преди половин век приключи разпада на световните колониални империи... Дори имитацията на глобална империя в лицето на Pax Americana не можа да се осъществи - просто защото самата Америка не пожела да направи необходимите стъпки за превръщането си от република в "универсум". Другият голям глобален проект за алтернативна империя срещу Pax Americana - поднебесното неомаоистко царство на Пекин - все по-отчетливо се манифестира като националистически хегемонен проект.

Украйна не е пречка по пътя към възстановяване на Руската империя. Украйна е мигащ в червено индикатор, че такава империя никога повече не може да бъде възстановена. Защото нациите, върху които паразитираше руския имперски проект в продължение на повече от три столетия вече не желаят да бъдат част от него - и са в състяние да се освободят от него. Не ви е виновен бунтът на свободна Украйна. След Украйна вървят другите нации, които мачкахте и които експлоатирахте в имперския си бяс - Грузия, Армения, Молдова. Казахстан, Киргистан и всички останали "станове" в Централна Азия с иронична усмивка ви търгуват с Пекин, Вашингтон и с кого ли още не. Вие имахте всички шансове след разпада на вашия съветски концлагер да мобилизирате огромното си богатство, човешкия си потенциал и кредита на доверие от света - даден с надеждата, че сте тръгнали към вчовечаване - да изградите мощна, свободна и богата нация - притегателен център за всички ваши съседи.



Вместо това вие преизградихте своята примитивна сатрапия начело с "най-заслужилите" олигарси и с репресивните държавно-криминални служби, ограбили за пореден път богатството на Русия. И смятате, че сте в състояние да превърнете тази криминална революция в проект за имперско възраждане... Не можете да го направите - разрухата не е основа за процъфтяване. Сега наивно се радвате, че от Пекин и от Вашингтон получавате подкрепа за вашата текуща лелеяна мечта - капитулацията на Украйна. Не се радвайте - тези господа ще ви подкрепят така, както въжето подкрепя обесения. Там, където има агонизиращ едър дивеч - там се трупат големи ята лешояди от близо и далеч. Украйна е бореща се свободна нация - и ще остане такава. Ще бъдете свидетели на еманципацията на всички други ваши колонии като свободни народи. Дано Бог помогне и от Русия един ден да възникне нация на свободни хора! Времето не върви назад. Мястото на вашата империя е в музея.



(От Фейсбук)

Огнян Минчев