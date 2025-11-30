Акционер в Swatch обвини компанията в лошо управление

Стивън Ууд иска акционерите с акции на приносител да влязат в борда на производителя на часовници

Акционер в Swatch обвини компанията в лошо управление
Източник: Pixabay.com - vishvanavanjana
Американският инвеститор Стивън Ууд обвини Swatch Group в "най-лошото управление в бранша", като предложи промени в борда на директорите и реформи в управлението на швейцарския производител на часовници, съобщи в събота в. Financial Times, предаде Ройтерс.

Изданието пише, че Ууд, който е основател на GreenWood Investors, която държи около 0,5% от акционерния капитал на Swatch, се е отказал от плановете си да получи място в борда и настоява бордът да приеме пакет от реформи.

От Swatch и GreenWood не са отговорили на запитвания на Ройтерс за коментар.

В понеделник GreenWood Investors направи шест предложения за промени в корпоративното управление на Swatch, сред които позволяване на т.нар. акционери с акции на приносител да избират трима представители в борда. Акционерите с акции на приносител притежават мнозинството от акционерния капитал на фирмата, но не и от правата ѝ на глас.

През май Ууд не успя да си осигури място в борда на компанията като представител на акционерите с акции на приносител, срещайки съпротивата на семейство Хайек, което контролира над 44% от правата на глас, но ива по-малък дял от акционерния капитал.

Бордът на Swatch препоръча кандидатурата на Ууд да бъде отхвърлена, а компанията заяви, че 79,2% от акционерите са гласували против избирането му на годишното общо събрание.

Известна със своите пластмасови часовници и палитра от луксозни марки като Tissot, Longines и Omega, Swatch признава правото на акционерите с акции на приносител, но оспорва как те трябва да бъдат избирани.

Ууд оказва натиск върху Swatch да се съсредоточи повече върху луксозните си марки като Breguet и Blancpain в опит да обърне съдбата на швейцарската компания, чиито акции са се понижили наполовина стойноста си от началото на 2023 г.
