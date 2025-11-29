Kъде са най-високите доходи и инвестиции в страната

В тазгодишното издание изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ 2025 столицата отново се откроява като безспорен лидер в повечето категории на икономическото развитие на областите. Съсредоточаването на инвестиции (вътрешни и външни), високи заплати и нови компании води до това, че при някои индикатори София е единствената област с над средната за страната стойност. По този начин често традиционно силните области, обикновено също със силни сектори на услугите и индустрията, не могат изпъкнат в общата статистика.



По-ясна картина на икономическото развитие на местно ниво може да се добие при разглеждането на индикаторите чрез медианната им стойност. В случая медианата е тази стойност при всеки индикатор, която разделя областите на две групи – половината отчитат стойност по-висока от медианата, а другата половина – по-ниска. Поради същността си тя е устойчива на екстремни стойности (като данните за столицата) за разлика от средното аритметично.



Основните категории, при които разликата между средноаритметичната и медианната стойност на индикаторите е особено голяма, въпреки че са претеглени спрямо населението, са „Доходи и стандарт на живот“ и „Инвестиции и бизнес“. По-конкретно става дума за показателите за брутния вътрешен продукт (БВП), средната годишна брутна заплата на наетите, разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Най-актуалните сурови данни на националната статистика за тези показатели за последното издание „Регионални профили“ 2025 са за 2023 година.



Областните данни за БВП показват, че само столицата и област Стара Загора имат БВП на човек над средно аритметичната стойност за страната. Дори разликата между тях е значителна: за столицата – близо 62 хил. лв., а за Стара Загора – 36 хил. лева. На следващите места с БВП от около 27 хил. лв. са областите Враца и Варна, а около 24 хил. лв. е БВП в Габрово и София област.



Брутната годишна работна заплата пък е един от показателите, при които единствено столицата с 34 хил. лв. е над средната стойност за страната (24 хил. лева). Медианата обаче е с около пет хиляди лева по-ниска – под 19 хил. лева. Заплатите в областите Варна, Стара Загора и София са над 22 хил. лв., а във Враца и Пловдив – над 20 хил. лева.



При вътрешните и външни инвестиции само по три области са над средната стойност за страната на човек от населението – съответно столицата, Пловдив и София при ДМА и столицата, София и Бургас при ПЧИ. Сред областите с по-високи от медианата за показателя инвестиции се нареждат области с добре развита индустрия като Габрово, Русе, Стара Загора, Пазарджик.



Безспорно множеството инвестиции, развитият сектор на услугите и високите заплати в столицата я поставят начело на показателите за икономическо развитие, но в много други области индустрията е основен източник на доходи и благосъстояние на населението.



