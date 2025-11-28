ЕП отложи Регламента за обезлесяване с една година

Европейския парламент гласува за едногодишно отлагане на Регламента на ЕС за обезлесяване, важащ за всички предприятия, а също и за опростяване на законодателството, за да се гарантира, че продуктите, продавани в ЕС, не произхождат от обезлесени територии. Това се случва след сериозни усилия от страната на Европейската мебелна конферация(ЕFIC), част от която е и БКДМП - срещи, дискусии и писма до евродепутатите с цел отсрочка за въвеждането на EUDR и намаляване на административната тежест за компаниите.



В сряда тази седмица Парламентът гласува целеви решения, които да улеснят прилагането на Регламента на ЕС за обезлесяването от страна на предприятията, глобалните заинтересовани страни, както и страните от ЕС и извън ЕС. Това е вследствие на решението, взето на последното пленарно заседание, да се ускори процедурата по ново предложение на Комисията.





Съгласно позицията на Парламента, компаниите ще имат допълнителна година, за да се съобразят с новите правила на ЕС за предотвратяване на обезлесяването.



Големите оператори и търговци вече ще трябва да спазват задълженията по този регламент от 30 декември 2026 г.

Микро- и малките предприятия ще трябва да спазват задъжленията си по регламента от 30 юни 2027 г.



Това допълнително време има за цел да гарантира плавен преход и да позволи прилагането на мерки за укрепване на ИТ системата, която операторите, търговците и техните представители използват за подаване на електронни декларации за надлежна проверка.



Опростяване на изискванията за надлежна проверка



Членовете на ЕП считат, че отговорността за подаване на декларация за надлежна проверка следва да се носи от предприятията, които първи въвеждат съответния продукт на пазара на ЕС, а не от операторите и търговците, които впоследствие го пускат в търговската мрежа.



Промените, внесени от членовете на ЕП, ще намалят и задълженията за микро- и малките първични оператори, които вече ще трябва да подават само еднократна опростена декларация.



Парламентът поиска преглед на опростяването до 30 април 2026 г., за да се оцени въздействието на закона и административната тежест.



Следващи стъпки



Парламентът вече е готов да започне преговори с държавите членки относно окончателния вид на закона, който трябва да бъде одобрен както от Парламента, така и от Съвета и да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС преди края на 2025 г., за да влезе в сила с едногодишно закъснение.



Опростеният регламент беше приет от Парламента на 19 април 2023 г. Той има за цел да се бори с изменението на климата и загубата на биоразнообразие, като предотвратява обезлесяването, свързано с потреблението в ЕС на какао, кафе, палмово масло, соя, дървен материал, каучук, печатна хартия и др.



Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) оценява, че между 1990 г. и 2020 г. 420 милиона хектара гори — площ, по-голяма от ЕС — са били загубени в резултат на обезлесяването. Потреблението в ЕС се свързва с около 10% от глобалното обезлесяване.

