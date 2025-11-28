Тръмп заяви, че САЩ за постоянно ще преустановят миграцията от "страни от третия свят"

BusinessGlobal / 28 November 2025 10:26 >
Тръмп заяви, че САЩ за постоянно ще преустановят миграцията от "страни от третия свят"
Източник: Shutterstock
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация ще работи за постоянно преустановяване на миграцията от "държави от третия свят", предадоха световните агенции.

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно. 

Тръмп също така заяви, че неговата администрация ще спре всички федерални помощи и субсидии за онези, които не са граждани на САЩ, допълва Ройтерс.

"Ще преустановя окончателно имиграцията, идваща от всички страни от третия свят, за да позволя на американската система да се възстанови напълно“, заяви Тръмп в социалните си канали. Той също така заплаши да анулира милионите разрешителни за прием на чужденци, отпуснати от правителството на предшественика му Джо Байдън и да експулсира всеки, който не представлява „преимущество за САЩ“, допълва Франс прес.

Освен това той заплаши, че ще "денатурализира мигранти, които подкопават вътрешното спокойствие и ще депортирам всеки чужденец, който е бреме за обществото, риск за сигурността или несъвместим със западната цивилизация", добавя Ройтерс.

Тези коментари Тръмп направи след като афганистанец, дошъл в САЩ по програма за пренастаняване на изложени на риск в Афганистан местни жители, сътрудничили на американците, простреля близо до Белия дом двама военни от Националната гвардия – мъж и жена. Жената почина от раните си, а мъжът е в тежко състояние. 
