Сирма отчита 34% ръст в продажбите и се подготвя за листване във Франкфурт през 2026

Цветан Алексиев

Българската технологична компания Сирма Груп Холдинг АД (Сирма) отчита увеличение на приходите от продажби с 33,92 %, като от началото на годината те достигат до 84,674 млн. лв. Това показват данните от междинния консолидиран доклад на компанията за третото тримесечие на 2025 г., което приключи на 30.09.2025 г.



Компанията продължава успешно да изпълнява заложения си план за стратегическо развитие. Очакванията й са за традиционно силното последно тримесечие за годината, с което да бъде подобрен миналогодишния й рекорд в продажбите от 100 млн. лв. Сред поставените в краткосрочен план цели е и успешното листване на компанията на Франкфуртската борса в първите месеци на 2026 г. - ключова стъпка към разширяване на международното си присъствие и привличане на по-значими институционални инвеститори.



„През последните няколко месеца фокусът ни е върху собствената ни AI платформа, която към момента няма сериозен конкурент в Европа. Нашата цел е да се превърнем във водещ интегратор на AI базирани решения на Стария континент. Вярваме, че това е възможно благодарение на комбинацията от чисто технологичните предимства, които Sirma.AI Enterprise притежава и задълбочената ни, дългогодишна експертиза в редица ключови индустрии. Наблюденията ни показват, че големите европейски компании избират да работят с европейски партньори, инфраструктура и софтуер, т.е. инвестират в създаването на местна екосистема, в която Сирма може да има ключово място. Изключително голямото предимство на нашата платформа е, че тя е много гъвкава и независима от различните вендори, т.е може да работи както с големите езикови модели, така и с локални. Sirma.AI Enterprise е проектирана така, че да пази изцяло бизнес данните на организациите без информацията да напуска сървърите на компаниите, което е много важно за тези от тях, които оперират с чувствителна информация - банки, застрахователни дружества, здравни институции и държавни организации.“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД.



Междинните консолидирани резултати на компанията показват, че печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) е в размер на 5,791 млн. лв, а нетната печалба за периода е 2,081 млн. лв.



С най-голяма тежест в пазарите, на които оперира компанията, остава Европа. Продажбите на Стария континент формират 78,6% от приходите й. Вторият по значимост пазар е Северна Америка с 11%, а след него се нарежда Обединеното кралство с 8%.



В структурата на продажбите по сегменти водеща остава системната интеграция с 36,2% (30, 682 млн. лв.), следвана от IT услугите с 23,8% (20, 174 млн. лв.) и финансовата индустрия с 14,4% (12, 208 млн. лв.).



За Сирма



Основана през 1992 г., Sirma Group Holding (Сирма) е доверен технологичен партньор и пионер в областта на изкуствения интелект. С над 33 години опит и екип от над 800 експерти, Сирма съчетава дълбоки секторни познания с най-съвременните AI технологии, за да подпомага индустриите, от които светът зависи. Компанията е специализирана в разработването на софтуер по поръчка, системна интеграция и ИТ консултантски услуги за банковия и застрахователния сектор, здравеопазването, транспорта, логистиката, търговията, туризма и публичната администрация.



Сирма е една от най-големите публично търгувани ИТ групи на Българската фондова борса [BSE Code: SGH] и една от водещите ИТ компании в Югоизточна Европа. Компанията е със седалище в София, България, и регионални офиси в САЩ, Великобритания, Германия, Швеция, Албания, Румъния, Бразилия и ОАЕ, като обслужва стотици клиенти по целия свят.



