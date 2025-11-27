България става „лабораторията за батерии“ на ЕС и се готви да бъде енергийният балансьор на региона
България ускорява енергийната си трансформация и се очертава като един
от водещите пазари за системи за съхранение на енергия в Европа. Това стана ясно по време на кръглата
маса „Енергийната трансформация на България – ускоряване към 2030: Инвестиции, регулации и
технологии за конкурентоспособна енергетика и икономика“, организирана от Асоциацията за
производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ) и Центъра за изследване на
демокрацията.
В началото на дискусията бе подчертано, че енергийният преход не е само климатична, а и икономическа
тема. Мартин Владимиров, директор програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на
демокрацията, представи анализ, според който държавите в ЕС с по-нисък въглероден интензитет на
енергетиката имат и значително по-ниски цени на електроенергията. „Това потвърждава икономическата
логика на декарбонизацията и необходимостта България да ускори своя преход, за да остане
конкурентоспособна и да задържи индустриални инвестиции“, подчерта той.
Енергийната трансформация на страната се случва на фона на силно активен регионален пазар в
Югоизточна Европа, където Румъния, Гърция и Турция вече инвестират масирано във ВЕИ и съхранение,
за да осигурят евтин ток за потребителите и бизнеса. България започва да наваксва изоставането – както
по линия на възобновяемите мощности, така и в съхранението.
Това развитие бе подчертано и от министъра на енергетиката Жечо Станков, който заяви:
„България бързо се превръща в държава със стабилна мрежа, модерни технологии и съоръжения за
съхранение на енергия, които позиционират страната ни като най-голямата батерия.“
Той посочи, че с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост страната изгражда близо 10 000
MWh капацитет за съхранение, а по програмата RESTORE предстои добавяне на още 5 000 MWh. Министър
Станков обърна внимание и на усилията за модернизация на електропреносната мрежа,
интерконекторите и регионалната свързаност, както и на мерките за подпомагане на домакинствата и за
справедлив преход в Маришкия басейн.
Числата зад амбицията „България – балансьор на региона“ бяха потвърдени и от изпълнителния директор
на ЕСО Ангелин Цачев: „ЕСО вече е сключил договори за батерийни мощности надхвърлящи 10 000 MW /
35 000 MWh. Част от тези проекти няма да бъдат реализирани веднага, но инвеститорският интерес
показва, че България ще продължи да добавя капацитет за съхранение и ще бъде основният балансьор в
региона.“ Цачев призова да продължат усилията на ЕСО за модернизация на мрежата, увеличаване на
капацитета за присъединяване на нови ВЕИ и засилване на междусистемната свързаност.
Председателят на АПСТЕ Никола Газдов постави акцент върху регионалния контекст и необходимостта
България да продължи ускорено развитието на ВЕИ сектора:
...