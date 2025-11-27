България става „лабораторията за батерии“ на ЕС и се готви да бъде енергийният балансьор на региона

България ускорява енергийната си трансформация и се очертава като един

от водещите пазари за системи за съхранение на енергия в Европа. Това стана ясно по време на кръглата

маса „Енергийната трансформация на България – ускоряване към 2030: Инвестиции, регулации и

технологии за конкурентоспособна енергетика и икономика“, организирана от Асоциацията за

производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ) и Центъра за изследване на

демокрацията.



В началото на дискусията бе подчертано, че енергийният преход не е само климатична, а и икономическа

тема. Мартин Владимиров, директор програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на

демокрацията, представи анализ, според който държавите в ЕС с по-нисък въглероден интензитет на

енергетиката имат и значително по-ниски цени на електроенергията. „Това потвърждава икономическата

логика на декарбонизацията и необходимостта България да ускори своя преход, за да остане

конкурентоспособна и да задържи индустриални инвестиции“, подчерта той.



Енергийната трансформация на страната се случва на фона на силно активен регионален пазар в

Югоизточна Европа, където Румъния, Гърция и Турция вече инвестират масирано във ВЕИ и съхранение,

за да осигурят евтин ток за потребителите и бизнеса. България започва да наваксва изоставането – както

по линия на възобновяемите мощности, така и в съхранението.



Това развитие бе подчертано и от министъра на енергетиката Жечо Станков, който заяви:

„България бързо се превръща в държава със стабилна мрежа, модерни технологии и съоръжения за

съхранение на енергия, които позиционират страната ни като най-голямата батерия.“

Той посочи, че с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост страната изгражда близо 10 000

MWh капацитет за съхранение, а по програмата RESTORE предстои добавяне на още 5 000 MWh. Министър

Станков обърна внимание и на усилията за модернизация на електропреносната мрежа,

интерконекторите и регионалната свързаност, както и на мерките за подпомагане на домакинствата и за

справедлив преход в Маришкия басейн.



Числата зад амбицията „България – балансьор на региона“ бяха потвърдени и от изпълнителния директор

на ЕСО Ангелин Цачев: „ЕСО вече е сключил договори за батерийни мощности надхвърлящи 10 000 MW /

35 000 MWh. Част от тези проекти няма да бъдат реализирани веднага, но инвеститорският интерес

показва, че България ще продължи да добавя капацитет за съхранение и ще бъде основният балансьор в

региона.“ Цачев призова да продължат усилията на ЕСО за модернизация на мрежата, увеличаване на

капацитета за присъединяване на нови ВЕИ и засилване на междусистемната свързаност.

Председателят на АПСТЕ Никола Газдов постави акцент върху регионалния контекст и необходимостта

България да продължи ускорено развитието на ВЕИ сектора:

...