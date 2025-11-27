Старт на наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ 2026

Харта на многообразието в България



Хартата на многообразието в България е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на многообразието в работна среда. Хартата поощрява компаниите да създават и прилагат политики, свързани с управление на многообразието, превенция на дискриминацията и насърчаване на равнопоставеността. Двете организации стартират проекта през септември 2020 г., а учредители са 10 от най-активните компании членове на БФБЛ. Днес българската Харта обединява над 120 подписали я страни, предимно частни компании, но също така и неправителствени организации, които получават достъп до широка мрежа от контакти, ресурси и добри практики за въвеждане, разпространение, мониторинг и оценка на политиките. За повече информация: www.diverse-bg.eu

Започна състезанието за наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“, която отличава усилията на градовете и регионите в страните от Европейския съюз за насърчаване на социалното включване и създаване на общества без дискриминация, съобщават от Хартата на многообразието в България*.Вече пет години конкурсът откроява и популяризира инициативи и програми на малки и големи населени места в цяла Европа, с които те поощряват приобщаването и изграждането на справедливо и толерантно общество. Целта на наградата е тези вдъхновяващи програми да послужат за мотивация за местната власт в други градове при създаването на по-разнообразна, недискриминационна и приобщаваща среда за техните жители. Конкурсът дава трибуна на добрите практики, които насърчават многообразието (по отношение на пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация, религия, расов или етнически произход) като източник на богатство и иновации, допринасят за приобщаващи политики и системи и насърчават чувството за принадлежност на всички граждани.Конкурсът е отворен за териториално-административни единици в ЕС, вкл. села, градове или региони в България. Заявленията се подават от официален представител. Кандидатите попълват онлайн формуляр, с който описват своите ключови инициативи, насърчаващи многообразието и приобщаването, на български или на английски език.Категории в конкурса:· Местни органи с по-малко от 50 000 жители· Местни органи с повече от 50 000 жителиПрез 2026 г. ще бъде връчена и една специална награда – за програми с цел изграждане на „приобщаващ пазар на труда за всички“, като тук размерът на населеното място не е от значение. В конкурса ще бъдат отличени по трима лауреати за всяка категория (първо, второ и трето място).Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2026 г.Вижте повече за процедурата по кандидатстване, графика на конкурса тази година, награждаването и всички други подробности тук – https://eu-diversity-inclusion.campaign.europa.eu/european-capitals-inclusion-and-diversity-award_bgЗа допълнителна информация за наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ посетете официалния уебсайт: Награда „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2026 г. Да честваме многообразието в ЕС или се свържете с Хартата на многообразието в България на office@bblf.bg