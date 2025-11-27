Безпрецедентна конкуренция и високо качество на проектите и кампаниите в десетото юбилейно издание BAAwards’25

Десетото, юбилейно издание на годишните награди на БАР за маркетингови комуникации (BAAwards’25) на гала церемония в ИНТЕРПРЕД СТЦ отличи най-добрите кампании и идеи. За втори път галата е плод на съвместните усилия и стратегическо партньорство на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и фокусираната в управление на бизнеса медия ENTERPRISE.



Конкурсите отбелязват ръст в средната оценка (рекламодатели 2025:11,5т. – 2024:10,24т., комуникационни агенции 2025:11,9т. – 2024:10,5т., студенти – 2025-11,25 - 2024-10,1т.).



Безпрецедентната конкуренция, оставила някои финалисти само на няколко стотни или десети от точката зад носителите на златна, сребърна или бронзова награда, стана причина за първи път БАР да раздаде поощрителни награди. Д-р Свилен Стрезов, Председател на УС на асоциацията и на съдийската група в BAAwards’25 коментира: „Преценихме, че трябва да отличим и тези, които са на десети или стотни под наградените със златно, сребърно или бронзово отличие. Тяхната работа е изключителна и дълбоко ни впечатли.“



Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР добавя: „Понякога и най-добрият нападател може да удари греда, но това не го прави по-малко добър футболист. Случва се, когато има разлика от стотни или няколко десети от точката, и малшанса да има значение“.



В конкурса за рекламодатели, награди на БАР взеха:





В категория „нов продукт“:



Ø златна награда получи Каменица АД за кампания „Героят от морето”



Ø сребро взе Кока-Кола България за кампания „Един Дядо Коледа не стига”



Ø бронзова награда грабна Каменица АД за кампания „Една година Madri Excepcional в България”





Поощрителни награди взеха:



Ø Кауфланд България за кампания „Приятел с Fixeez се познава”



Ø Байерсдорф България за кампания „Eucerin Epigenetics”





В категория „корпоративна социална отговорност“:



Ø със злато беше отличена Тимбарк България за кампания „Велинград ALCALIA – следи от изчезване”



Ø сребърна награда получи Пощенска банка за кампания „Финанси под CTRL”



Ø бронзова награда отиде у Каменица АД за кампания „Морски съкровища”





Поощрителна награда беше присъдена на БТВ Медия Груп за кампания „Първата крачка към твоето здраве – информационна кампания на БТВ”





В конкурса за комуникационни агенции награди на БАР получиха:





В категория „нов продукт“:



Ø златна награда получи proof. за кампания „Nature Unplugged”



Ø среброто също отиде при proof. за кампания „Героят от морето”



Ø а бронз грабна Saatchi & Saatchi част от Publicis за кампания „Събор за наши хора”





Бяха раздадени и 4 поощрителни награди:



Ø на Starcom част от Publicis за кампания „Samsung Flip & Fold”



Ø на Huts Group за кампания „Всички поводи да се наспиш”



Ø на B + RED за кампания „1664 BLANC Style Over Rules”



Ø на proof. за кампания „Изпълнителен директор „Сън”







В категория „корпоративна социална отговорност“:



Ø златна награда беше присъдена на ББДО Груп/Проксимити София за кампания „Финанси под CTRL”





В студентския конкурс на BAAwards’25 традиционно премериха сили отбори от НБУ и УНСС. В оспорваната конкуренция надделяха два отбора от Нов български университет (НБУ).





В категория „нова услуга“



Ø студентски екип, воден от Силвия Стоянова грабна златна награда за проект „Иновация на мобилно приложение за Централна градска мобилност - София”



Ø студентски екип, воден от Симона Стоянова беше отличен със сребро за проект „Pink! Taxi - такси от жени за жени”



Десетото издание на „Наградите на БАР“ отбеляза нов етап в развитието на конкурсите и отвори врата за още по-високи и запомнящи се постижения в маркетинговите и бранд комуникации.



За БАР:



Българската асоциация на рекламодателите (БАР) е учредена в началото на 2008г. от 11 големи компании-рекламодатели. През 2025г. асоциацията има 19 редовни члена. Мисия на БАР е да насърчава професионализма в маркетинговите комуникации, да утвърждава високи професионални стандарти, да споделя български постижения, да развива ноу-хоу и практическо обучение на специалисти и студенти. От 2014г. асоциацията отличава професионализма в маркетинговите комуникации чрез „Наградите на БАР-BAAwards”. Заедно с НБУ и БАКА, БАР реализира и тристранен проект, „Рекламна академия“, който се провежда ежегодно на територията на НБУ. Двата проекта са със запазена марка. Повече за БАР може да намерите на БАР (baa.bg)

