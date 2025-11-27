Управляващите изтеглиха бюджета заради протеста и социалното напрежение

Правителството изтегли проекта на Бюджет 2026 след нареждане от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и заседание на Съвета за съвместно управление (Домсъвета, както за пореден път го нарече Борисов). По думите на премиера Росен Желязков в парламента, изтеглянето на бюджета е заради натрупаното социално напрежение, снощния спонтанен протест в София и нарушения социален диалог. Според Борисов може да се работи догодина с 1/12 от настоящия бюджет, а според премиера през декември има достатъчно време да се търси съгласие.



"Ще седнем на масата на разговорите, отново ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, ще се опитаме да постигнем макроикономически параметри на бюджета такива, каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част от бизнеса, за голяма част от обществото", заяви министър-председателят. И добави: "Трябва да намерим златното сечение по политиката на доходите и съм сигурен, че през декември в диалог със синдикати и работодатели, можем да го постигнем. Още тази седмица ще направим необходимите стъпки да поканим работодатели и синдикати и да започнем, бих казал, отново този процес, след разговор с партньорите в управлението, който е сериозен и важен политически разговор." .



Желязков призива представителите на опозицията, за които европейският избор е не просто ценности, а осъзната политическа посока, да проявят разум, като отбеляза сложното управленско мнозинство, в което има различни политически тенденции. "Имаме много социални политики, същевременно трябва да правим и сериозни реформи, които са в противоречие със сегашните политики по отношение най-вече на доходите. А социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отговори как се пази социалният мир", подчерта премиерът.



Той благодари специално и поздрави полицията за снощното професионално поведение на протеста, което не е допуснало ескалация на напрежението. "Разбира се, в такива многолюдни политически прояви има провокации, вярвам, че полицията със своя професионализъм прави разлика между социалните, политически искания и провокаторите, които винаги намират повод да сеят хаос", каза премиерът. И добави, че търсенето на политическа конфронтация в този момент е голямо, но противопоставянето е основно по оста "за" и "против" европейския избор на България. "Тази конфронтация съм сигурен, че няма да спре с тези прояви, важното е ние да бъдем разумни, мъдри и толерантни с очакванията на обществото за един прозрачен и ефективен процес, особено по бюджетната процедура за следващата нелека година, в която имаме, освен предизвикателството по въвеждане на еврото, и президентски избори", каза Росен Желязков.



