Shelly представя следващото поколение умни устройства за дома

Мощни нови продукти, които променят правилата в умния контрол на дома, автоматизацията на осветлението и енергийната интелигентност

През ноември Shelly Group, глобален лидер в иновациите за умни домове и енергийни мениджмънт решения, пусна на пазара най-новото си поколение интелигентни устройства: Shelly Wall Display X2i, Shelly Dimmer Gen4 и Shelly Plug PM Gen3. Създадени да повишат комфорта, контрола и ефективността, новите продукти затвърждават ангажимента на компанията към мощни и ориентирани към потребителя технологии за модерния свързан дом.



Лансирането отразява визията на Shelly да предложи на потребителите по-интелигентни начини за взаимодействие с домашната среда чрез интуитивни интерфейси, инструменти за енергийна ефективност и гъвкава автоматизация. С подобрена свързаност, функционалности и безпроблемна интеграция в различни смарт платформи, новите продукти предлагат решения, готови за бъдещето – независимо от големината и комплексността на дома.





Shelly Wall Display X2i: Универсалният команден център за умен дом



С ярък 6.95-инчов цветен тъчскрийн, Wall Display X2i осигурява централизирано управление в елегантен и модерен интерфейс. Потребителите могат да следят енергийна консумация, да управляват устройства и да активират сцени мигновено, благодарение на ултра-бързия четириядрен процесор.



Има възможност за интелигентната сменяема база и гъвкав монтаж – както на 100–240 V~, така и чрез USB-C (5 V⎓). С Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5, интегрирани сензори за близост и осветеност, 5 А реле, както и вграден 0.8 W високоговорител, съвместим с Bluetooth и Sonos системи, Wall Display X2i се превръща в истински интелигентен хъб на дома, идеално интегриращ се с приложението Shelly Smart Control, Home Assistant и други смарт екосистеми.





Shelly Dimmer Gen4: По-умно, плавно и универсално управление на осветление



Dimmer Gen4 въвежда следващо ниво в автоматизацията на осветлението с Wi-Fi 6, Bluetooth 5, Zigbee и пълна Matter сертификация, което го прави съвместим с всички Matter системи.



Създаден за максимална гъвкавост, той може да се инсталира с или без нулев проводник, пасва зад съществуващи ключове и поддържа широк диапазон димируеми товари – до 150 W за LED и 200 W за халогенни/нажежаеми крушки. Поддръжката на интелигентни графици, сцени, гласови асистенти и фино управление на яркостта прави Dimmer Gen4 идеален за всеки тип дом.





Shelly Plug PM Gen3: Прецизно измерване на консумация за ключови уреди



Създаден за точност и надеждност, умният щепсел Plug PM Gen3 предлага измерване на консумацията в реално време и детайлен енергиен анализ за постоянно работещите уреди. С Wi-Fi и Bluetooth свързаност, Matter-съвместим фърмуер и след ъпгрейд, функция за Wi-Fi удължител на обхват и BLE gateway, той е мощно допълнение към всяка смарт система.



Поддържа товари до 16 A, включва скриптинг възможности, многоцветен LED пръстен с Night Mode, графици, сцени и локални действия – идеален за мониторинг на хладилници, фризери, фотоволтаични системи (за вътрешна употреба) и други електроуреди от първостепенно значение.



С тези нови продукти Shelly продължава да предлага мощни и достъпни решения, които правят домовете по-умни, по-ефективни и по-удобни. От осветление и сцени до енергийно наблюдение и интуитивни интерфейси – портфолиото на компанията за 2025 г. отразява мисията ѝ: да дава на потребителите смислени подобрени решения, които повишават комфорта, намаляват разходите и улесняват ежедневието.



За Shelly Group



Shelly Group e технологичен лидер, чиято основна дейност е фокусирана върху иновации чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите, а екипът ѝ е отдаден на създаването на конкурентни и иновативни IoT продукти.



Shelly Group е основана в България, като групата има офиси в 7 страни - България, Китай, САЩ, Словения, Полша, Нидерландия и Германия. С над 28,8 милиона продадени устройства продуктите на Shelly Group вече се предлагат в над 100 пазара.



Дружеството присъства на Българската фондова борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, код SLYG. През 2024 г. Shelly Group получи одобрение да се търгува в евро, в най-новия сегмента на БФБ – София – EuroBridge Market.

