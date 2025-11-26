ЕБВР подписва гаранционна схема за зелен портфейл от €50 млн. с УниКредит Булбанк

Гаранцията ще позволи на банката да отпусне €100 млн. нови кредити за зелени инвестиции

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) си партнира с УниКредит Булбанк за предоставяне на гаранция в размер на 50 милиона евро по програмата на Европейския съюз InvestEU.



Гаранцията ще позволи на банката да отпусне 100 милиона евро нови кредити за зелени инвестиции – енергийна ефективност и възобновяема енергия в сградите, както и проекти за устойчив транспорт. Тя ще бъде подкрепена от частично покритие на риска от първа загуба по Фонда InvestEU и допълнително техническо сътрудничество по програмата.



Мануела Несл, ръководител на ЕБВР за България, сподели: „Радваме се днес да подпишем това споразумение за портфейлна гаранция с Уникредит Булбанк. То ще позволи на един от основните ни партньори във финансовия сектор в България да увеличи обема на кредитите за финансиране на устойчиви проекти в реалната икономика, а това е от ключово значение, за да може страната да постигне енергийните и климатичните си цели, подпомагащи зеления преход.“



„Подписването на гаранционната схема с ЕБВР е важна стъпка в нашата мисия да ускорим прехода към устойчива икономика. За УниКредит Булбанк подкрепата на зелените инвестиции е стратегически приоритет, който създава стойност за бизнеса, обществото и природата. Чрез тази гаранция ще можем да подкрепим още повече компании и проекти, които инвестират отговорно и иновативно. Като банката за бъдещето на Европа, ние водим с пример – чрез зелено финансиране, ESG ангажираност и визия за успех, измерен чрез положителното въздействие върху света около нас,“ каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.



Проектът ще подпомогне България – икономиката с най-висока въглеродна интензивност в Европа – в прехода към зелена икономика. Той ще помогне и на УниКредит Булбанк да засили устойчивостта си чрез оптимизирано управление на капитала и освобождаване на кредитен капацитет за допълнително устойчиво финансиране.



Гаранцията ще подкрепи стратегическите цели на ЕБВР в България, като укрепи местния банков сектор и допринесе за постигането на националните и европейските енергийни и климатични цели. Финансираните проекти ще отговарят на строгите критерии на ЕБВР за преход към зелена икономика, съсредоточавайки се върху енергийна ефективност и намаляване на емисиите на CO₂.



Програмата InvestEU осигурява на Европейския съюз дългосрочно финансиране чрез мобилизиране на значителни частни и публични средства в подкрепа на устойчиво възстановяване и растеж. Тя подпомага и мобилизирането на инвестиции за ключови политически приоритети на ЕС, включително Европейския зелен пакт и цифровия преход.



ЕБВР, лидер в климатичното финансиране, досега е инвестирала близо 5 милиарда евро в 314 проекта в България. Банката е един от основните партньори на програмата InvestEU и прилага инструменти за споделяне на риска в портфейлите на финансови посредници в страните от ЕС, в които оперира.

