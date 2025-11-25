Томислав Дончев посети Институт GATE

25 November 2025
Томислав Дончев посети Институт GATE
Институт GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ посрещна вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Посещението бе фокусирано върху стратегическите направления на GATE и ролята му като национален център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект.

По време на визитата ръководството на GATE представи ключови изследователски постижения, инфраструктурата на института, както и проектите, които допринасят за развитието на иновационната екосистема в България. Акцент беше поставен върху взаимодействието между научните екипи, индустрията и публичния сектор – модел, който GATE развива активно чрез национални и международни партньорства.

Министър Дончев подчерта значението на научноизследователските организации като двигател на технологични иновации, конкурентоспособност и икономически растеж.

Посещението се състоя в навечерието на UpToGATE 2025 – международния форум за наука, технологии и иновации, организиран от Институт GATE. Събитието на 27 ноември ще събере водещи изследователи, политици, инвеститори и представители на бизнеса, за да обсъдят тенденциите в изкуствения интелект и данните и да очертаят нови възможности за развитие на иновативни решения в България и Европа.


GATEТомислав Дончев
