Стагнацията на германската икономика продължава

Източник: vecteezy

Германската икономика е отчела стагнация през третото тримесечие, като лекото възстановяване на инвестициите е предотвратило рецесията в страна, разтърсена от кризата в износа и промишлеността. Това сочат окончателните данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“ (Destatis), публикувани днес и цитирани от Франс прес.



Водещата европейска икономика „е била възпрепятствана от слаб износ, а инвестициите са нараснали незначително“, заявява в комюникето Рут Бранд, председател на „Дестатис“.



След две поредни години на рецесия германската икономика продължава да се движи почти без промяна от началото на 2025 г.



През третото тримесечие тя отчита по-слаби показатели от ЕС, който е отбелязал среден ръст от 0,3 на сто.



Засегнат от американските мита, въведени през пролетта, износът на германски стоки е намалял с 0,7 на сто спрямо второто тримесечие, особено в сектора на услугите.



Този спад обаче е бил компенсиран от ръст от 0,3 на сто на брутните инвестиции, по-динамичен при оборудването като машини и превозни средства (1,1 на сто) и по-слаб в строителството (-0,5 на сто).



Що се отнася до общото потребление, то е останало в застой през третото тримесечие, въпреки увеличението от 0,8 на сто на държавните разходи в тази категория. Причината за това е частното потребление, от което се очаква да е двигател на икономическото възстановяване. То е намаляло за първи път от края на 2023 г. - с 0,3 на сто, като домакинствата са харчели по-малко за „ресторантьорски и хотелски услуги“, се посочва в комюникето.



„Низходящата тенденция се е запазила“ в производството, където е регистриран спад на коригираната спрямо цените добавена стойност с 3 на сто.



Германската индустрия все още не е намерила лек за кризата, белязана от загуба на международна конкурентоспособност и високи цени на енергията.



Особено показателен е автомобилният сектор, в който са съкратени близо 50 000 работни места за една година до края на септември, според данните на „Дестатис“. Германските компании от този емблематичен за икономиката на страната сектор се сблъскват с все по-силната конкуренция на китайските електрически автомобили.



Правителството все пак очаква ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 0,2 на сто тази година, като „Дойче банк“ (Deutschе Bank) също прогнозира леко възстановяване през последното тримесечие на годината.

