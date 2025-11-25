Реалният доход на домакинствата в ЕС е нараснал с 22% между 2004 и 2024 г.

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 25 November 2025 13:28 >
Реалният доход на домакинствата в ЕС е нараснал с 22% между 2004 и 2024 г.
Реалният доход на домакинствата на глава от населението в ЕС между 2004 и 2024 г. е нараснал с 22 на сто, съобщава Европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Доходът на глава от населението се е повишавал постоянно между 2004 и 2008 г., стагнирал е между 2008 и 2011 г. поради световната финансова криза и е намалял през 2012 и 2013 г. Оттогава доходът е възобновил стабилния си растеж до 2020 г., когато се е понижил заради ковид пандемията. През 2021 г. се наблюдава възстановяване, но доходът нараства бавно през 2022 и 2023 г.,  а първите данни за 2024 г. сочат ускоряване на ръста на доходите.

Румъния е имала най-голям ръст на реалния доход на домакинствата на глава от населението от 2004 до 2024 г. (134 на сто), следвана от Литва (95 на сто), Полша (91 на сто) и Малта (90 на сто). Гърция и Италия са единствените страни, в които доходът на домакинствата на глава от населението е намалял през последните 20 години (съответно с -5 на сто и -4 на сто). Най-малките увеличения на реалния доход са регистрирали Испания (11 на сто), Австрия (14 на сто), Белгия (15 на сто) и Люксембург (17 на сто).

Евростат не представя налични данни за България по този показател. 
Свързани публикации:
Българите са с най-малък разполагаем доход в ЕССъветът на ЕС прие препоръка за минималния доходКолко гориво може да купи един среден месечен доход в ЕС? Какви права имаме при загуба на работаДжак Дорси дарява 1/3 от богатството си за борба с проблемите след пандемията
доходЕС
Мнения
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Ръстът на осигуровките като рецепта за бедност и сива икономика
Българските компании показват умерена готовност за епохата на несигурност
Най - четени
БФБ се бори данък дивидент да не се повишава поне за публичните компании у насСтефан Иванов е новият Главен риск директор на УниКредит БулбанкЦената на PR-а може да достигне цената на една компания с всичките ѝ активиТе правят света по-добърПлавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 Aircross
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Соня Йончева на прага на световен рекорд
>
Плавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 Aircross
Exit >
Високата работоспособност не е маратон, а ритъм
Exit >
Георги Алексиев представя фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“
Exit >
Отпадъците от тикви за Хелоуин увеличават емисиите на метан, но готвачите и фермерите имат решение

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ