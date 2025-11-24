БФБ се бори данък дивидент да не се повишава поне за публичните компании у нас

Маню Моравенов

Българската фондова борса (БФБ) полага усилия предложението в проектобюджета за следващата година за увеличение на данък дивидент от 5 на сто на 10 на сто да не се приема поне за публичните компании у нас. Това посочи изпълнителният директор на БФБ Маню Моравенов по време на международната научна конференция на тема "Икономическо развитие и политики: Реалности и перспективи. Устойчивост в условията на глобални промени". Събитието е организирано от Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българската академия на науките.



По думите на Моравенов, БФБ работи активно за популяризирането на българския капиталов пазар, който предлага на компаниите възможност да се финансират не само чрез търговските банки, но и чрез средства на инвеститори, които да управляват, така че да печелят както бизнесите, така и самите инвеститори чрез разпределянето на дивиденти.



"За съжаление може би данък дивидент в България ще се вдигне с 5 процента, но повярвайте, ние се борим много активно това да не стане поне за листнатите на борсата компании“, каза Моравенов.



Според него България има "уникален исторически шанс“, тъй като погледите на инвеститорите ще се насочат и към българския капиталов пазар веднага след присъединяването към еврозоната. Той даде пример с Хърватия, където 2 години след приемането на еврото хърватският основен борсов индекс и фондовата борса са сред първенците по растеж в Европа, а за разглеждания период вече има 3 успешни първични публични предлагания на акции (IPO) за около 300 млн. евро.



"Аз лично смятам, че българският капиталов пазар има дори по-голям потенциал от хърватския“, каза Моравенов, изразявайки мнението, че след еврозоната българските публични компании ще повишат цената си.



По думите му България има няколко години, в които може да се възползва от пренареждането на икономическата сцена на Европа, както и от предимствата си, едни от които са членството в еврозоната и в Шенгенското пространство. Моравенов посочи, че страната ни се намира на стратегическо географско местоположение и може да се възползва от ситуацията в Европа, така че да се превърне в една от най-бързо развиващите се икономики, като основното, което трябва да направи, е да изгражда инфраструктура.



По думите му капиталовият пазар може да играе ключова роля за това чрез събуждане на т.нар. спящи пари, визирайки спестяванията на домакинствата и активното участие от страна на пенсионните фондове във финансиране на инфраструктурни проекти.



"Пари за инвестиции има много. Знаете колко пари притежават пенсионните фондове, знаете спящите пари колко са на гражданите и домакинствата по банкови сметки. Една малка част от тези пари да се активизира, българската икономика ще расте с огромни темпове“, каза той.



Моравенов посочи, че са водени разговори с всички пенсионни фондове у нас, които са изразили позиция, че биха подкрепили развитието на инфраструктурата чрез капиталовия пазар, като подчерта, че става дума за средства, измервани в милиарди.



Той разкри още, че поне три компании имат интерес за двойно листване на БФБ и Франкфуртската фондова борса чрез сегмента Eurobridge, посочвайки имената на "Сирма груп холдинг“ и "Софарма“. Моравенов добави, че останалите компании с интерес са частни и все още не ся обявили намерение за IPO, поради което няма да си позволи да назове имената им, но изтъкна, че става дума за компании с годишни обороти от 500 млн. евро нагоре.



