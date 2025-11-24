Цената на PR-а може да достигне цената на една компания с всичките ѝ активи

За 11-та поредна година Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) обедини професионалната общност в „Денят на Бернайс“. Настоящото издание беше посветено на темата „Колко струва PR-ът?“ със специалното участие на чуждестранни лектори, изявени фигури от бизнеса и обществения живот у нас. Модератор на дискусионните панели беше телевизионната журналистка и водеща в NOVA Марина Цекова.

Дискусиите се обединиха около разбирането, че всеобхватната публичност, характерна за последните години, прави профилите на PR експертите интердисциплинарни и тясно свързани със стратегическите бизнес функции. “Цената на PR-а може да достигне стойността на компанията с всичките й активи”, посочи Мила Миленова, директор “Корпоративни, дигитални и маркетинг комуникации” в ОББ.

Социологът Първан Симеонов очерта две тенденции – на масовизация  и депрофесионализация, които идват със социалните мрежи и множеството инфлуенсъри, но и на обособяването на висок професионален ешелон в услугата, която е и ще бъде високоплатена в бизнеса.

Все по-високите рискове от кризи също бяха разгледани в дискусиите. Александра Мечкова, главен изпълнителен директор на Telerik Academy, подчерта ролята на PR в профилактиката и стратегическото избягване на кризи като контрапункт на мерките, предприемани по спешност, когато кризата вече е факт.

Своята гледна точка в дискусията споделиха още Ива Григорова, председател на Българската асоциация на ПР агенциите и директор на MSL, част от Publicis Group, Ирена Бушандрова, директор за България на Pedersen & Partners, Даниел Киряков, мениджър “Комуникации” на Американската търговска камара в България, д-р Иванка Шалапатова, дългогодишен изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“ и бивш министър на труда и социалната политика, Гергана Тоткова-Петракова, мениджър „Връзки с обществеността“ в Novartis Bulgaria. Специални гости на събитието бяха Андрея Грос, партньор в PR-com – една от водещите B2B PR агенции в Германия и Андрия Томович, генерален мениджър на Novartis Bulgaria.

Иван Янакиев, председател на БДВО за периода 2022-2026, и Гергана Иванова, която поема щафетата на тази позиция за следващия мандат, анонсираха новата инициатива „PR Навигатор“. В нея БДВО предвижда да се допитва ежегодно до професионалистите от бранша за очакваните от тях тенденции. Анкетата за 2026 година може да бъде попълнена тук.
 
По традиция БДВО отличи най-изявените участници в студентския конкурс „Като Бернайс“. Тази година в него се включиха 14 отбора от четири университета - СУ “Св. Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет и Югозападен университет “Неофит Рилски”, а победители станаха три отбора от Нов български университет и един от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Ментори на отборите-победители са доц.д-р Евелина Христова (Департамент “Медии и комуникация” на Нов български университет)  и гл.ас. д-р Йордан Карапенчев (Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”).
