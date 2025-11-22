Първият национален конгрес „Бранд България – гостоприемство в четири сезона. През визията на младите таланти“ се проведе в УНСС

Катедра „Икономика на туризма“ към УНСС проведе Първия национален конгрес „Бранд България – гостоприемство в четири сезона. През визията на младите таланти“. Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, откри конгреса, като изрази подкрепата си за дейността на катедрата, която организира десетки събития в името на развитието на туризма, а заместник-министърът в Министерство на туризма Павлин Петров поздрави организаторите, че са успели да съберат на едно място опита на академичната общност, смелостта на предприемачите и енергията на младите хора.
За Първия национален конгрес „Бранд България – гостоприемство в четири сезона“ са се подготвяли над 1200 млади хора от 35 различни специалности в УНСС. Студентите са се групирали в екипи, които са заснели маркетингови видеоклипове, които да представят 9-те туристически района на страната - Район Дунав, Район Стара Планина, Район Розова Долина, Район Тракия, Район Родопи, Район Рила-Пирин, Район София, Район Северно Черноморие и Район Южно Черноморие.
Студентите са сценаристи, режисьори, актьори, оператори и монтажисти на видеоматериалите. Чрез тайно гласуване от всичките видеоматериали са били номинирани най-добрите 9 видеоклипа, по един за всеки район, които се представиха на конгреса.
Експертното жури от преподаватели от катедрата и представители на бизнеса излъчиха първите три:
Първо място спечели видеоматериала за Район Рила-Пирин, заснет от студентите Атанаска Иванова, Виктория Стефанова и Памела Симеонова от специалност „Международен туризъм и икономика“, III курс, който може да видите ">тук
.
Преподавателите от катедрата със спечелилите Първо място студенти
Второ място: Район Южно Черноморие, заснет от Александра Георгиева, Анна Спасова, Живко Джиновски и Миа Радкова от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране“ с преподаване на английски език, II курс
https://youtube.com/shorts/digiNW93UJc?si=IFoiARDM8YbINpG4
Трето място: Район София, заснет от Николета Тодорова, Рая Стоилкова, Велислава Пецева, Неделина Минкова и Антония Левакова от специалност „Икономика на човешките ресурси“, II курс
https://youtube.com/shorts/3aGYZ7sKgAw?si=otLvSMuTYArXlVRE
Проф. д-р Мариана Янева се обърна към студентите с думите: „Скъпи студенти, вие които сте бъдещето на нашата икономика, вие, които ще продължите нашите усилия, вие, които сте студенти на Университет №1, работете за едно по-добро бъдеще, за един по-добър свят. Искаме студентите да покажат своята визия за „Бранд България“, защото много често виждаме, че това, което се излъчва в социалните мрежи, се разминава с това, което се показва в националните медии. Интересува ни по какъв начин младите хора виждат нашата страна.“.
Сред официалните гости беше Кирил Вълчев, директор на БТА, Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските, Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE), Ивелин Кичуков, председател на Българската асоциация за туризъм (БАТ), Владимир Ников, представител на Сдружение на хотелиери и ресторантьори „Велинград и Западни Родопи“, които поздравиха организаторите и участниците в конгреса.