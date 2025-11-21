Системата на Кока-Кола в България получи признание за пазарно лидерство

Явор Стефанов и Бошко Попесков бяха отличени в конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2025“ за своя принос към развитието на компанията

Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България

Отличие в категория „Пазарно лидерство“ от конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2025“ бе присъдено на Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България, и Бошко Попесков, изпълнителен директор на Кока-Кола България. Признанието подчертава тяхната водеща роля в развитието на бизнеса и утвърждаването на Системата на Кока-Кола в България като пазарен лидер.



Тази година конкурсът „Мистър и Мисис Икономика“ отбеляза своята 35-годишнина. Създаден и организиран от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и списание „Икономика“, конкурсът е сред най-престижните бизнес форуми в страната. Той отличава личности с изключителен принос към развитието на българската икономика чрез успешни управленски решения, иновации и реални резултати.



„За мен е чест да приема тази награда от името на Системата на Кока-Кола в България и то именно в категорията „Пазарно лидерство“. Посвещаваме я на хората зад нашия успех – на нашите колеги, на нашите партньори, на нашите доставчици и, разбира се, на нашите потребители, които ежедневно избират продуктите ни“, сподели Явор Стефанов и допълни: „Тази година е особено символична за нас, тъй като отбелязваме 60 години Кока-Кола в България – шест десетилетия, в които Кока-Кола е част от икономическия и социалния живот на страната. Гордеем се, че сме местен бизнес, който продължава да расте, инвестира, създава работни места и допринася за развитието на общностите.“



Наградата идва в година, в която Системата на Кока-Кола отбелязва 60 години присъствие в България – шест десетилетия след началото на производството на първата бутилка Кока-Кола у нас през 1965 г. Според независимото проучване* за икономическото въздействие на Системата на Кока-Кола в България само през периода 2014–2024 г. приносът ѝ е над 7,43 млрд. лв. добавена стойност и 3,13 млрд. лв. данъчни приходи. През 2024 г. Системата е допринесла с 1,15 млрд. лв. добавена стойност, генерирала е 502 млн. лв. данъчни постъпления, подкрепила е над 17 300 директни и индиректни работни места, а общият ѝ принос представлява 0,6% от БВП на България. Продажбите на напитки в страната през 2024 г. достигат 431 млн. литра, а стойността на закупените стоки и услуги от местни доставчици е 236 млн. лв.



Общо 502 милиона лева е платила Системата на Кока-Кола под формата на данъчни постъпления по цялата верига на стойността през изминалата година. Тази сума представлява близо 1% от общите данъчни приходи на страната и е съпоставима с около половината от публичните разходи за култура[1] или със средствата, необходими за годишното образование на близо 150 000 деца в предучилищна и начална възраст[2].



Полученото отличие в категория „Пазарно лидерство“ е признание за стратегическата роля на Системата на Кока-Кола в развитието на сектора на безалкохолните напитки в България, както и за управленската визия, упоритата работа и лидерството на Явор Стефанов и Бошко Попесков. Наградата още веднъж потвърждава устойчивата позиция на компанията като ключов инвеститор, работодател и дългогодишен двигател на икономическия растеж в страната.

...