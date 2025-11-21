Системата на Кока-Кола в България получи признание за пазарно лидерство

Явор Стефанов и Бошко Попесков бяха отличени в конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2025“ за своя принос към развитието на компанията

партньорска публикация
партньорска публикация / 21 November 2025 16:33 >
Системата на Кока-Кола в България получи признание за пазарно лидерство
Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България
Отличие в категория „Пазарно лидерство“ от конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2025“ бе присъдено на Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България, и Бошко Попесков, изпълнителен директор на Кока-Кола България. Признанието подчертава тяхната водеща роля в развитието на бизнеса и утвърждаването на Системата на Кока-Кола в България като пазарен лидер.

Тази година конкурсът „Мистър и Мисис Икономика“ отбеляза своята 35-годишнина. Създаден и организиран от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и списание „Икономика“, конкурсът е сред най-престижните бизнес форуми в страната. Той отличава личности с изключителен принос към развитието на българската икономика чрез успешни управленски решения, иновации и реални резултати.

„За мен е чест да приема тази награда от името на Системата на Кока-Кола в България и то именно в категорията „Пазарно лидерство“. Посвещаваме я на хората зад нашия успех – на нашите колеги, на нашите партньори, на нашите доставчици и, разбира се, на нашите потребители, които ежедневно избират продуктите ни“, сподели Явор Стефанов и допълни: „Тази година е особено символична за нас, тъй като отбелязваме 60 години Кока-Кола в България – шест десетилетия, в които Кока-Кола е част от икономическия и социалния живот на страната. Гордеем се, че сме местен бизнес, който продължава да расте, инвестира, създава работни места и допринася за развитието на общностите.“

Наградата идва в година, в която Системата на Кока-Кола отбелязва 60 години присъствие в България – шест десетилетия след началото на производството на първата бутилка Кока-Кола у нас през 1965 г. Според независимото проучване* за икономическото въздействие на Системата на Кока-Кола в България само през периода 2014–2024 г. приносът ѝ е над 7,43 млрд. лв. добавена стойност и 3,13 млрд. лв. данъчни приходи. През 2024 г. Системата е допринесла с 1,15 млрд. лв. добавена стойност, генерирала е 502 млн. лв. данъчни постъпления, подкрепила е над 17 300 директни и индиректни работни места, а общият ѝ принос представлява 0,6% от БВП на България. Продажбите на напитки в страната през 2024 г. достигат 431 млн. литра, а стойността на закупените стоки и услуги от местни доставчици е 236 млн. лв.

Общо 502 милиона лева е платила Системата на Кока-Кола под формата на данъчни постъпления по цялата верига на стойността през изминалата година. Тази сума представлява близо 1% от общите данъчни приходи на страната и е съпоставима с около половината от публичните разходи за култура[1] или със средствата, необходими за годишното образование на близо 150 000 деца в предучилищна и начална възраст[2].

Полученото отличие в категория „Пазарно лидерство“ е признание за стратегическата роля на Системата на Кока-Кола в развитието на сектора на безалкохолните напитки в България, както и за управленската визия, упоритата работа и лидерството на Явор Стефанов и Бошко Попесков. Наградата още веднъж потвърждава устойчивата позиция на компанията като ключов инвеститор, работодател и дългогодишен двигател на икономическия растеж в страната.
Мнения
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Ръстът на осигуровките като рецепта за бедност и сива икономика
Българските компании показват умерена готовност за епохата на несигурност
Най - четени
Над 90 добри дела за 30 дни: България отключва календара на чудесатаЕС отлага с още една година европейския закон срещу обезлесяванетоТе правят света по-добърПлавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 AircrossСофия Иванова е спечелила 109 награди
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Плавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 Aircross
Exit >
Високата работоспособност не е маратон, а ритъм
Exit >
Георги Алексиев представя фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“
Exit >
Отпадъците от тикви за Хелоуин увеличават емисиите на метан, но готвачите и фермерите имат решение
Exit >
Произведения на Климт и данъчни стимули в Италия могат да дадат импулс на пазара на изкуството

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ