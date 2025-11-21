БДФ отличи големите корпоративни дарители в страната

Българският дарителски форум (БДФ) връчи годишните награди „Корпоративен дарител“ 2025 за 20-а поредна година. Конкурсът насочва вниманието към компании, които инвестират в значими каузи и работят за трайна социална промяна, като популяризира добрите практики в корпоративното дарителство.



Темата на събитието беше „Филантропията и променящият се свят“.



„В основата на филантропията стоят две ценности – солидарност и емпатия. Те са нашият ориентир в свят, който се променя бързо. Дарителството не е само акт на помощ, а израз на човешка грижа и готовност да споделим ресурс, време и внимание, да направим живота на някого по-добър“, каза Теодора Бакърджиева при откриването.



Наградите са в количествени и качествени категории. Журито включва експерти от бизнеса, гражданския сектор и медиите, а данните за количествените категории се верифицират от „Делойт България“. Решението за специалния приз за личност със значим принос за развитие на дарителството се взима от Управителния съвет на БДФ.



Водещ на церемонията беше Венелин Петков, специален гост и вдъхновяващ лектор – писателят, драматург и общественик Захари Карабашлиев.



Победители 2025 г.:



Най-добра дарителска програма: Лидл България – компанията е инвестирала над 500 хил. лв. в седмото издание на инициативата си „Ти и Лидл“, финансирайки 40 проекта в 20 населени места. Очакваното въздействие е върху близо 2 млн. души.



Най-добра доброволческа програма: Paysafe – 800 служители са дарили над 900 часа труд в социални кухни, благотворителни походи, кръводаряване и опаковане на пакети за деца в криза. Подкрепени са 26 инициативи за деца, жени в риск и възрастни хора.



Първи стъпки в корпоративното дарителство: PHOENIX Pharma – компанията е подкрепила 116 учители от 66 училища в 42 населени места, за да изградят знания за здравословен начин на живот у над 2000 ученици от началните класове.



Дарителска подкрепа за трудни каузи: Accenture – компанията е вложила над 90 хил. лв. в защита на човешки права, подкрепа за уязвими етнически групи, бежанци, пострадали от домашно насилие, ЛГБТИ+ общности и хора с психични страдания.



Разнообразие в подходите за дарителска подкрепа : Фантастико Груп – компанията е подкрепила чрез финансиране на проекти, дарения на стоки, доброволен труд, продажба на продукти с кауза и участие в благотворителни събития близо 25 хил. души за 2024 г.



Най-голям обем нефинансови дарения: Nestlé – компанията е осигурила дарения на храни на стойност 470 хил. лв. за хиляди нуждаещи се и приюти за животни, включително чрез партньорства с НПО.



Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите: IBM – над 350 доброволци на компанията са вложили повече от 4000 часа труд в образователни, екологични и хуманитарни каузи, включително менторски програми, залесяване и кръводаряване.



Най-сполучливо партньорство: Фондация Работилница за граждански инициативи и PEPCO – чрез партньорството служителите на компанията са избрали да подкрепят каузи за деца и младежи на възраст 6–18 г., включително от малки населени места. Инициативите осигуряват спортни, културни и образователни дейности за децата.



Личност със значим принос за развитие на дарителството в страната: Фикрет Индже – бизнесмен и общественик, дарил над 7 млн. лв. за каузи, свързани с образование, култура, спорт и здравеопазване в Шумен и региона, инициатор и дарител в кампании за хора, пострадали при бедствия, за лечение за възстановяване на културни паметници.

