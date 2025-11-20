Несигурността около търговската политика представлява заплаха за икономическия просперитет на Европа

Икономисти от Европа очакват по-малко инвестиции и забавяне на растежа на Европейския съюз заради продължаващата несигурност около търговската политика. Това показват заключенията от най-новото проучване сред експерти на изследователската мрежа "ЕконПол Юръп" (EconPol Europe) и на германския икономически институт "Ифо" (Ifo), получени днес на редакционната поща на БТА.



Мнозинството от анкетираните икономисти очаква инвестициите да спаднат с 4,7 процента през идните пет години, а годишният икономически растеж на ЕС да отслабне с 0,6 процентни пункта.



„За да се гарантира устойчив икономически растеж, не трябва да се налагат ограничения върху свободната международна търговия. Тарифите и протекционизмът са отрова за икономиката както за Европа, така и за всички други страни по света“, коментира изследователят на „Ифо“ Никлас Потрафке.



За инвестициите в Германия експертите предвиждат спад от 6,1 на сто - по-значителен от средния за ЕС. Респондентите в Полша, Ирландия и Финландия очакват намаление на инвестициите в страните си съответно с около 6,7 до 6,8 на сто. Във Франция очакваният спад на инвестициите е 4 на сто.



Отслабване на икономическия растеж с повече от 0,6 процентни пункта – с колкото се очаква да намалее в ЕС, експертите предвиждат в Ирландия, Словения и Латвия, където се очаква икономическата продукция да забави



Противно на тях, Хърватия, Естония и Франция ще регистрират леки загуби на растеж, установява проучването.



Анкетираните икономически експерти считат, че несигурността в международните търговски отношения е много висока, въпреки търговското споразумение между ЕС и САЩ, обявено през юли след среща в Шотландия между президент Доналд Тръмп и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, посочи изследователят на „Ифо“ Кристиан Греус.



Ако ЕС въведе и по-високи вносни мита, експертите очакват допълнителни последствия за икономиката на ЕС тази година. При базова митническа ставка от 10 на сто за вноса в ЕС, икономистите предвиждат увеличение на инфлацията (с 0,9 процентни пункта) и по-високо равнище на безработица (с 0,2 процентни пункта). Подобни ставки биха довели и до по-малък икономически растеж в ЕС – с още 0,5 процентни пункта.



Проучването обхваща над 600 икономисти от академичните среди, централните банки, частния и публичния сектор в ЕС и САЩ.

