Над 90 добри дела за 30 дни: България отключва календара на чудесата

BusinessGlobal / 20 November 2025 13:44 >
Да изкачиш Черни връх с човек в неравностойно положение и заедно да покорите високата планина. Да засадиш дърво с детето си, да отделиш време на самотни възрастни, да споделиш хляба си... Всички казват, че по Коледа се случват чудеса, но зад чудесата винаги седят хора, общности, граждански организации, които всеки ден показват, че ги е грижа.

Между 20 ноември и 20 декември стартира дигиталния празничен календар на доброто - „Коледните чудеса на България“. На сайта chudesata.bg са събрани над 90 каузи, събития и граждански активности от различни региони на страната, като всеки ден се отключват нови възможности за участие в добри дела. Календарът разказва за моменти от ежедневната работа на десетки граждански организации, които подкрепят уязвими групи, развиват културата, пазят природата или организират доброволчески акции. Защото ги е грижа. Техните усилия често остават невидими сред големите дебати, но истината е, че това са устойчивите стъпки, които ни карат да се чувстваме по-добре. Целта е да се покаже тази сила на хората - не като абстрактно понятие, а като ежедневна практика. Всеки ден посетителите на сайта chudesata.bg могат да откриват нови инициативи - как да помогнат като доброволци, да посетят благотворителни базари, да се включат в дарителски кампании, образователни събития, акции в подкрепа на деца и възрастни, природозащитни дейности. Към тях са включени и вдъхновяващи истории за хора, които променят средата около себе си с лични усилия и отдаденост.

Макар да е позиционирана в празничния период, кампанията не се стреми да създава еднократна „коледна емоция“. Тя насочва вниманието към последователната работа на организациите и доброволците през цялата година и към факта, че добрината у нас не е изключение, а нещо обичайно. Грижата, състраданието и солидарността са дълбоко човешки и продължават да бъдат част от нашето общество, въпреки шумното ежедневие и негативните новини. Със своите над 90 инициативи за 30 дни, кампанията дава възможност на хиляди хора да се включат по свой начин - с време, внимание или жест, който може да промени нечий ден. И най-важното - напомня, че истинските чудеса се случват не защото ги чакаме, а защото някой ги прави възможни.

Кампанията е създадена от Български център за нестопанско право, The Convo, Софийска платформа, Българско дружество за защита на птиците, Български дарителски форум, Амнести интернешънъл, Платформа Агора, Тръст за социална алтернатива. Организациите са обединени от общата мисия да направят видими гражданските органзиации, които променят света около нас – стъпка по стъпка, човек по човек
БДФдаренияблаготворителностКоледните чудеса на България
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Ръстът на осигуровките като рецепта за бедност и сива икономика
Българските компании показват умерена готовност за епохата на несигурност
