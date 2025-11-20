Учени: Свръхпреработените храни са водеща причина за „пандемията от хронични заболявания“

20 November 2025
Учени: Свръхпреработените храни са водеща причина за „пандемията от хронични заболявания“
Източник: vecteezy
Свръхпреработените храни (СПХ) са водеща причина за „пандемията от хронични заболявания“, тъй като производителите поставят печалбата над общественото здраве, предупреждават световни експерти, цитирани от ДПА.

Към СПХ спадат фаст фудът, безалкохолните напитки, пакетирани снаксове, чипс, сладкиши, бисквити, зърнени закуски със захар и различни полуготови ястия, произведени основно от съставки, създадени чрез индустриални процеси. Тези продукти често съдържат малко пълноценни хранителни вещества и множество добавки като оцветители и ароматизатори.

В статия в медицинското списание The Lancet 43 учени предупреждават, че СПХ „изместват“ пресните продукти, влошават качеството на храненето и са свързани с редица хронични заболявания. Според тях глобалният възход на СПХ се дължи най-вече на нарастващата икономическа и политическа мощ на индустрията и на преструктурирането на хранителните системи в полза на печалбата.

Примери за СПХ са сладоледът, преработените меса, масово произведеният хляб, някои зърнени закуски, готовите ястия и газираните напитки. Тези храни често съдържат високи нива на наситени мазнини, сол, захар и изкуствени добавки, което според експертите ограничава мястото за по-питателни продукти в ежедневното меню.

Специалистите отбелязват, че правителствените политики, включително в държавите с високи доходи, до голяма степен не засягат „търговските и структурните причини за проблема“. Вместо това те разчитат на индивидуалната отговорност, партньорства с индустрията и доброволно саморегулиране – например замяна на захарта с подсладители или намаляване на мазнините. „Тази политическа инерция отразява координирани усилия на индустрията да влияе на процеса на вземане на решения, да оформя политическите дебати в свой интерес и да подкопава доверието в науката“, посочват авторите, цитирани от ДПА.

Експертите подчертават, че „нарастващата консумация на свръхпреработени храни не е неизбежна“. Макар научните изследвания да продължават, това не бива да отлага въвеждането на политики, насърчаващи диети, основани на пълноценни храни.

Според анализа делът на СПХ в хранителния режим остава под 25% в страни като Италия, Кипър, Гърция, Португалия и в голяма част от Азия, докато в Съединените щати и Великобритания достига около 50%.
