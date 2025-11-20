ЕС отлага с още една година европейския закон срещу обезлесяването

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 20 November 2025 09:39 >
ЕС отлага с още една година европейския закон срещу обезлесяването
Източник: vecteezy
Членките на Европейския съюз подкрепиха едногодишно отлагането на влизането в сила на европейския закон срещу обезлесяването в общността. Законодателството, предложено от Европейската комисия, ще влезе в сила в края на 2026 г., като досега този срок бе отложен за края на декември 2025 г., предаде Франс прес, позовавайки се на дипломати от страните членки.

По искане на Германия и Австрия, които са силно критични към закона, страните от ЕС одобриха и клауза за преразглеждане на законодателството през април 2026 г., преди то да влезе в сила.

Новото законодателство, целящо да опази горите, ще забрани пускането на пазара в ЕС на серия от продукти (какао, кафе, соя, палмово масло, дърва, говеждо месо, каучук, кожа, мебели, хартия и др.), ако те произхождат от райони, обезлесени след декември 2020 година.

Компаниите износителки, отговорни за веригите си за доставки, трябва да докажат проследимостта на продуктите чрез данни за геолокация, предоставени от фермерите, съчетани със сателитни снимки.
Свързани публикации:
Мебелната индустрия иска опростяване на регламента за обезлесяванетоПожарите са довели до рекордна загуба на гори по света през миналата годинаГорите по света не са успели да ограничат климатичните промени през 2023 г.За последните 100 години горите у нас са увеличили територията си близо 2 пътиЗапасът на горите у нас е нараснал близо 3 пъти
гориобезлесяванеЕС
Мнения
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Ръстът на осигуровките като рецепта за бедност и сива икономика
Българските компании показват умерена готовност за епохата на несигурност
Най - четени
Те правят света по-добърНетните заплати на опитните програмисти могат да надхвърлят 13 000 леваПианистът Ясен Лалов е звезда в международни конкурсиПлавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 AircrossТри сезона Христина Петрова е в Световната математическа лига
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Плавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 Aircross
Exit >
Високата работоспособност не е маратон, а ритъм
Exit >
Георги Алексиев представя фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“
Exit >
Отпадъците от тикви за Хелоуин увеличават емисиите на метан, но готвачите и фермерите имат решение
Exit >
Произведения на Климт и данъчни стимули в Италия могат да дадат импулс на пазара на изкуството

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ