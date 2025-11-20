ЕС отлага с още една година европейския закон срещу обезлесяването

Членките на Европейския съюз подкрепиха едногодишно отлагането на влизането в сила на европейския закон срещу обезлесяването в общността. Законодателството, предложено от Европейската комисия, ще влезе в сила в края на 2026 г., като досега този срок бе отложен за края на декември 2025 г., предаде Франс прес, позовавайки се на дипломати от страните членки.



По искане на Германия и Австрия, които са силно критични към закона, страните от ЕС одобриха и клауза за преразглеждане на законодателството през април 2026 г., преди то да влезе в сила.



Новото законодателство, целящо да опази горите, ще забрани пускането на пазара в ЕС на серия от продукти (какао, кафе, соя, палмово масло, дърва, говеждо месо, каучук, кожа, мебели, хартия и др.), ако те произхождат от райони, обезлесени след декември 2020 година.



Компаниите износителки, отговорни за веригите си за доставки, трябва да докажат проследимостта на продуктите чрез данни за геолокация, предоставени от фермерите, съчетани със сателитни снимки.

