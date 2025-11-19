Спор между Теменужка Петкова и "Да, България" за СУПТО

За търговците и бизнеса няма да има никаква тежест, ако софтуерите, които ползват, отговарят на нормативно установения ред. Това каза пред журналисти министърът на финансите Теменужка Петкова след заседание на Министерския съвет.



Колегите от „ПП-ДБ“ разпорстраняват неверни, некоректни и неточни твърдения, като първото от тях е, че СУПТО е софтуер, който НАП ще произведе и въведе, добави министър Петкова. Никакъв софтуер НАП няма да произвежда и да внедрява, и това няма да струва никакъв ресурс на българския бизнес. И сега съществуват определени изисквания, свързани със системите за управление на приходите в търговските обекти и това, че трябва да отговарят на нормативни изисквания, каза още тя. По думите й тези изисквания не се променят. В чл. 118 от Закона върху ДДС е предвидено, че производителите и разпространителите на такъв тип софтуери трябва да ги декларират и да отговарят на изискванията на Наредба Н 18, като тази сертификация се извършва от НАП. НАП няма да произвежда и внедрява софтуер, каза още тя.



Всеки търговец, който ползва софтуер, отговарящ на изискванията на Наредба Н18 и към настоящия момент, няма никакви ангажименти и няма да извършва разходи. Задължението, което се въвежда със закона, касае само производителите и разпространителите на софтуери. Тези софтуер трябва да отговаря на изискванията на наредбата, каза още министър Петкова.



Връщането на тази възможност - за СУПТО, е контролната дейност на НАП, в резултат на която се установяват редица случаи, в които в търговски обекти се ползват софтуери, неотговарящи на Наредба Н 18 и се създават условия за манипулиране на данни, за ощетяване на фиска по отношение на ДДС и други данъчни задължения, добави министър Петкова. По думите й това налага въвеждането на СУПТО в търговските обекти и въвеждането на задължение производителите и разпространителите на софтуер да получат одобрението на НАП. Към момента над 6000 търговски обекта ползват софтуер, одобрен от НАП.



Часове по-късно от "Да, България" отговориха чрез медиите на министър Петкова със своя позиция. "Министърът на финансите Теменужка Петкова продължава да не знае какво е СУПТО. Явно дори не знае какво стои зад това съкращение, тъй като го нарича “система за управление на приходите в търговските обекти” вместо правилното “софтуер за управление на продажбите в търговските обекти”. Но това е по-малкият проблем - по-големият е, че Теменужка Петкова манипулира обществото", се казва в прессъобщение на партията. И добавят, че никой никога не е твърдял, че държавата ще пише софтуера. И че изискванията, приети в наредбата, са доброволни към момента и почти няма софтуер, който да отговаря на тях. А това е така, защото концепцията им е грешна и ограничават значително възможностите за развитие на софтуера. Освен това, според тях, предложението на МФ е за де факто лицензионен режим, като всяка нова версия на софтуера трябва да се одобрява от НАП, преди той да може да бъде използван. А най-важното е, че промените засягат всеки търговец, защото разходите, които производителите ще направят за приспособяване на софтуера към неадекватните изисквания на наредбата, ще бъдат за сметка на техните клиенти.



"Неосведомеността на министъра е покъртителна, защото не само разходите ще се платят от десетки хиляди български фирми, но не могат да бъдат спазени сроковете, нито да се гарантира, че фирмите разработчици на софтуера ще се вместят в тези срокове.

Крайният резултат от некомпетентните предложения на Министерството на финансите ще бъдат хаос сред фирмите, заради абсурдните текстове в Наредбата, които частично ще блокират дейността на търговците", пише в прессъобщението на "Да, България".

