ЕС определи „Амазон“ и „Гугъл“ сред технологичните компании, които са от „критично важно значение“ за финансовата индустрия

Регулаторните органи на Европейския съюз определиха 19 технологични компании, сред които „Амазон уеб сървисис“ (Amazon Web Services), „Гугъл клауд“ (Google Cloud) и „Майкрософт“ (Microsoft), като външни доставчици на изчислителни услуги от критично значение за финансовия сектор на блока, съобщи Ройтерс.



Съгласно Закона на ЕС за цифровата оперативна устойчивост (DORA), който започва да се прилага от януари 2025 г., трите европейски финансови регулатора могат съвместно да определят определени технологични компании като критични и да ги поставят под пряк надзор.



Новата регулаторна рамка цели да намали риска от прекъсване на ключови банкови и финансови операции, ако външен доставчик на технологии - използван едновременно от множество банки - временно спре дейност. Част от този риск произтича от разширеното използване на облачни услуги в сектора.



Сред компаниите, посочени от Европейския банков орган (EBA), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), са европейските подразделения на „Амазон уеб сървисис“, „Блумбърг“ (Bloomberg), „Гугъл клауд“, Ай Би Ем (IBM), „Лондон сток ексчейндж груп“ – Ел Ес И Джи (London Stock Exchange Group – LSEG), „Майкрософт“, „Ориндж“ (Orange) и „Тата кънсълтанси сървисис“ (Tata Consultancy Services).



Регулаторите ще извършват проверки дали посочените доставчици разполагат с достатъчно стабилни структури за управление на риска и корпоративни механизми, които да гарантират устойчивостта на предоставяните услуги, посочва Европейският орган за ценни книжа и пазари.



От Ел Ес И Джи заявиха, че приветстват определянето, а „Гугъл клауд“ публикува сходно становище в своя уебсайт. „Майкрософт“ подчерта, че е напълно ангажирана със спазването на европейските стандарти за киберсигурност и оперативна устойчивост. „Амазон уеб сървисис“ съобщи, че компанията се е подготвяла за включването си в списъка и ще продължи сътрудничеството с надзорните органи. От Ай Би Ем коментираха, че работят за непрекъснато повишаване на киберсигурността.



„Блумбърг“, „Ориндж“ и „Тата“ не отговориха незабавно на искането за коментар.



Опасенията в ЕС относно устойчивостта на финансовия сектор се засилиха през тази година, като Европейската централна банка (ЕЦБ) посочи геополитическото напрежение и технологичните смущения сред основните рискове за европейските банки.



В Обединеното кралство е въведен аналогичен режим, но засега без формално посочени компании. Според британското финансово министерство съответните определения се очаква да бъдат финализирани през следващата година.



(От БТА)

